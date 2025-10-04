विज्ञापन
विशेष लिंक

हापुड़ में खौफनाक नजारा, रेलिंग तोड़ गंगा पुल पर लटकी यात्रियों से भरी रोडवेज बस, Video देख उड़ जाएंगे होश

घटना की जानकारी लगते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और बस को निकालने के लिए क्रेन बुलाई गई. इसके बाद सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया.

Read Time: 2 mins
Share
हापुड़ में खौफनाक नजारा, रेलिंग तोड़ गंगा पुल पर लटकी यात्रियों से भरी रोडवेज बस, Video देख उड़ जाएंगे होश
  • हापुड़ के ब्रजघाट गंगा पुल पर रोडवेज बस की रेलिंग टूटकर बस आधी हवा में लटक गई
  • बस में सवार कुल 16 यात्रियों को पुलिस की मदद से सुरक्षित निकाला गया
  • पुलिस ने क्रेन की सहायता से लटकी हुई बस को पुल से हटाकर बड़ा हादसा टाल दिया
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

यूपी के हापुड़ में ब्रजघाट गंगा पुल पर बड़ा हादसा होने से बच गया. यहां एक रोडवेज बस रेलिंग तोड़कर पुल पर लटक गई. बताया जा रहा है कि बस का संतुलन बिगड़ने से यह हादसा हुआ, जिससे यात्रियों में चीख-पुकार मच गई. हालांकि, गनीमत रही कि किसी भी यात्री को चोट नहीं आई है. पुलिस की मदद से यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया.

Latest and Breaking News on NDTV

पुल पर हवा में लटकी बस

मामला यूपी के हापुड़ में ब्रजघाट गंगा पुल का है. शनिवार की दोपहर रामपुर से दिल्ली जा रही थी. इसमें कुल 16 यात्री सवार थे. रोडवेज बस जैसे ही ब्रजघाट गंगा नदी के पुल पर पहुंची तभी अचानक अनियंत्रित होकर रेलिंग तोड़ते हुए आधी हवा में लटक गई. घटना के बाद बस में सवार यात्रियों में अफरातफरी मच गई. सभी लोग डर की वजह से चीखने-चिल्लाने लगे.

Latest and Breaking News on NDTV

पुलिस पहुंची घटनास्थल पर

घटना की जानकारी लगते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और बस को निकालने के लिए क्रेन बुलाई गई. इसके बाद सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया.

Latest and Breaking News on NDTV

पुलिस ने क्रेन की मदद से उतारा

हवा में लटकी रोडवेज बस को क्रेन की मदद से पुलिस से हटाया गया. अगर बस कुछ इंच और खिसक जाती, तो वह पूरी तरह गंगा नदी में गिर सकती थी, जिससे बड़ा हादसे भी हो सकता था. इस हादसे ने बस की फिटनेस और चालक की सतर्कता पर सवाल खड़े कर दिए हैं. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Roadways Bus Accident, Ganga Bridge Accident, Brajghat Ganga Bridge, Hapur Bus Accident, Bus Hanging From Bridge
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com