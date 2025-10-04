हापुड़ में खौफनाक नजारा, रेलिंग तोड़ गंगा पुल पर लटकी यात्रियों से भरी रोडवेज बस, Video देख उड़ जाएंगे होश

यूपी के हापुड़ में ब्रजघाट गंगा पुल पर बड़ा हादसा होने से बच गया. यहां एक रोडवेज बस रेलिंग तोड़कर पुल पर लटक गई. बताया जा रहा है कि बस का संतुलन बिगड़ने से यह हादसा हुआ, जिससे यात्रियों में चीख-पुकार मच गई. हालांकि, गनीमत रही कि किसी भी यात्री को चोट नहीं आई है. पुलिस की मदद से यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया.

पुल पर हवा में लटकी बस

मामला यूपी के हापुड़ में ब्रजघाट गंगा पुल का है. शनिवार की दोपहर रामपुर से दिल्ली जा रही थी. इसमें कुल 16 यात्री सवार थे. रोडवेज बस जैसे ही ब्रजघाट गंगा नदी के पुल पर पहुंची तभी अचानक अनियंत्रित होकर रेलिंग तोड़ते हुए आधी हवा में लटक गई. घटना के बाद बस में सवार यात्रियों में अफरातफरी मच गई. सभी लोग डर की वजह से चीखने-चिल्लाने लगे.

पुलिस पहुंची घटनास्थल पर

घटना की जानकारी लगते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और बस को निकालने के लिए क्रेन बुलाई गई. इसके बाद सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया.

पुलिस ने क्रेन की मदद से उतारा

हवा में लटकी रोडवेज बस को क्रेन की मदद से पुलिस से हटाया गया. अगर बस कुछ इंच और खिसक जाती, तो वह पूरी तरह गंगा नदी में गिर सकती थी, जिससे बड़ा हादसे भी हो सकता था. इस हादसे ने बस की फिटनेस और चालक की सतर्कता पर सवाल खड़े कर दिए हैं.