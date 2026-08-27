आम्रपाली सेंचुरियन पार्क में महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा, गाली-गलौज का वीडियो वायरल

ग्रेटर नोएडा स्थित बिसरख थाना क्षेत्र में आम्रपाली सेंचुरियन पार्क टेरेस होम्स सोसाइटी में बीती रात एक महिला के हाई वोल्टेज ड्रामे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. बताया जा रहा है कि महिला ने बीती रात ऑनलाइन सैनिटरी पैड और खाने का सामान मंगाया था.

जानकारी के मुताबिक डिलीवरी बॉय के सोसाइटी में पहुंचने पर सुरक्षा गार्ड ने वेरिफिकेशन के लिए उसे रोक लिया. इसी बात को लेकर महिला आग बबूला हो गई और मौके पर मौजूद सुरक्षा गार्डों से बहस करने लगी. बताया यह भी जा रहा है कि महिला ने ज्यादा शराब का सेवन किया हुआ था.

जमकर गाली गलौज

आरोप है कि विवाद बढ़ने पर महिला ने सुरक्षा गार्ड्स के साथ जमकर गाली-गलौज की. इस दौरान महिला की ओर से कथित तौर पर जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल किए जाने की बात भी सामने आई है. इतना ही नहीं महिला की तरफ से गंदी-गंदी गालियां दी गई और कुर्सी पर बैठे गार्ड को लात मारने की कोशिश और एक गार्ड को थप्पड़ मारने का प्रयास किया गया. वहां पर खड़े हुए सिक्योरिटी गार्ड्स महिला की बदतमीजी को देखते रहे. घटना का वीडियो किसी ने अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

पुलिस ने क्या कहा?

वहीं पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना बिसरख क्षेत्र के अंतर्गत सेंचुरियन टेरिस होम सोसाइटी में एक महिला ने ऑनलाइन खाना आर्डर किया गया था. सोसाइटी के गार्ड द्वारा खाने का ऑर्डर लेकर आ रहे डिलीवरी बॉय को रोक दिया गया था. इस बात को लेकर महिला द्वारा नाराज होकर हंगामा किया गया था. सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा जांच कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है. मौके पर शांति व्यवस्था स्थापित है.

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