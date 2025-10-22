विज्ञापन
पार्टी के बाद दोस्त को मारी गोली, पटाखों के चक्कर में चाचा को ईंट से कुचला... ग्रेटर नोएडा में 3 हत्याओं से सनसनी

Greater Noida Murder: बुजुर्ग सतपाल ने पटाखे फोड़ने को लेकर विरोध किया था. इसी बात से उनके भतीजे ने सिर पर ईंट मार दी. इस घटना में सतपाल की मौके पर ही मौत हो गई.

पार्टी के बाद दोस्त को मारी गोली, पटाखों के चक्कर में चाचा को ईंट से कुचला... ग्रेटर नोएडा में 3 हत्याओं से सनसनी
ग्रेटर नोएडा में हत्याएं.
  • ग्रेटर नोएडा में तीन अलग-अलग स्थानों पर हत्या की घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें परिवारिक विवाद और नशा शामिल है.
  • नाली के पानी को लेकर दो परिवारों के बीच विवाद हुआ, जिसमें दो लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई.
  • शराब के नशे में हुई कहासुनी के बाद एक दोस्त ने दूसरे दोस्त की गोली मारकर हत्या कर दी.
ग्रेटर नोएडा:

उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में बीते 24 घंटों में तीन हत्याओं से सनसनी फैल गई है. पहला मामला ग्रेटर नोएडा जारचा थाना क्षेत्र के सेथली गांव का है, जहां पर नाली के पानी को लेकर दो परिवारों में आपस में विवाद हो गया. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं. इस घटना में CISF से रिटायर्ड अजयपाल (55) और दीपांशु (22) की गोली लगने से मौत हो गई.

शराब से नशे में दोस्त ने मारी गोली

दूसरा मामला दादरी थाना क्षेत्र के नंगला नैनसुख गांव का है. जहां पर दोस्त ने ही दोस्त को शराब के नशे में गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया. बताया जा रहा है कि दोनों दोस्त शाम को एक साथ बैठ कर पार्टी कर रहे थे. इसी दौरान उनके बीच थोड़ी सी कहासुनी हो गई. जिसके बाद सचिन ने अपने ही दोस्त राजेश को गोली मारकर हत्या कर दी. ग्रामीणों ने दादरी पुलिस को मामले की सूचना दी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. उसके बाद पुलिस ने हत्या के आरोपी सचिन को देर रात्रि मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया.

पटाखे फोड़ने से मना किया तो चाचा को ईंट से कुचला

तीसरा मामला दनकौर थाना क्षेत्र के मुतेना गांव का है. जहां पर पटाखे फोड़ने का विरोध करने पर 62 साल के बुजुर्ग की ईंट मारकर हत्या कर दी गई. जानकारी के मुताबिक, मुतेना गांव के रहने वाले रिटायर्ड फौजी सतपाल को पड़ोस में रहने वाले उसके सगे भतीजे ने ईंट से मुचलकर मार डाला. जानकारी के मुताबिक बुजुर्ग सतपाल ने पटाखे फोड़ने को लेकर विरोध किया था. इसी बात से उनके भतीजे ने सिर पर ईंट मार दी. इस घटना में सतपाल की मौके पर ही मौत हो गई.

ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. दनकौर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा. वहीं आरोपी के परिवार के चार लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है.

