देवरिया में 'बिल्ली' के लिए FIR... मालिक ने शहर भर में लगाए पोस्टर, ढूंढने वाले को मिलेगा बड़ा इनाम

उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले से इंसान और जानवर के बीच अटूट प्रेम की एक ऐसी मिसाल सामने आई है, जिसने पूरे शहर का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है.  एक पालतू बिल्ली के गायब होने से उसका परिवार इस कदर परेशान है कि उन्होंने बिल्ली को ढूंढने के लिए न केवल कानूनी रास्ता अपनाया, बल्कि पूरे शहर में पोस्टर भी चस्पा कर दिए हैं. बिल्ली की तलाश के लिए बाकायदा ₹10,000 के नकद इनाम और गिफ्ट की भी घोषणा की गई है.

यह मामला शहर के न्यू कॉलोनी निवासी यूसुफ चिश्ती के परिवार से जुड़ा है. यूसुफ की बेटी एमन को जानवरों से बेहद लगाव है और उनके पास पिछले पांच वर्षों से 'हूर' नाम की एक सफेद रंग की बिल्ली थी. एमन ने इस बिल्ली को दिल्ली में रहने वाले अपने एक दोस्त से गोद लिया था. दरअसल, एमन के पास पहले से ही एक भूरे रंग की बिल्ली थी, जिसका मन लगा रहे, इसलिए वह सफेद रंग की 'हूर' को दिल्ली से देवरिया लाई थी. लेकिन बीती 20 दिसंबर को अचानक हूर कहीं गायब हो गई, जिसके बाद से ही घर में मायूसी का माहौल है.

अपनी प्यारी 'हूर' के बिछड़ने से एमन इस कदर आहत हुई कि उसने सबसे पहले अपने पिता की ओर से एक ऑनलाइन एफआईआर (FIR) दर्ज कराई और कोतवाली थाने में प्रार्थना पत्र देकर मदद की गुहार लगाई. जब बिल्ली का कोई सुराग नहीं मिला, तो परिवार ने शहर के प्रमुख चौराहों और सार्वजनिक जगहों पर गुमशुदगी के पोस्टर लगवा दिए. पोस्टर पर साफ तौर पर लिखा गया है कि जो कोई भी उनकी बिल्ली को सही सलामत वापस लाएगा, उसे ₹10,000 का इनाम दिया जाएगा. फिलहाल, यह 'पोस्टर वॉर' और बिल्ली के प्रति यह समर्पण सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है.

