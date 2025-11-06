दबंगों ने किसान नेता को घेरकर मारी गोली,ऐसे ही हमले में घायल चाचा का मेडिकल कराने जा रहे थे

उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में एक बार फिर दबंगई का मामला सामने आया है. गांव के ही कुछ दबंगों ने किसान नेता पर दिनदहाड़े गोली चला दी.गोली लगते ही किसान नेता लहूलुहान होकर गिर पड़ा. मौके पर मौजूद लोगों ने आनन-फानन में उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया. वहां डॉक्टरों ने नेता की गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया. घटना के समय पीड़ित अपने चाचा को इलाज के लिए ले जा रहा था. दबंगों ने उनके चाचा पर एक दिन पहले हमला कर उन्हें घायल कर दिया था.

कब और कहां की है घटना

किसान नेता को दिनदहाड़े गोली मार कर घायल करने की यह घटना शाहाबाद कोतवाली क्षेत्र के तड़ेर गांव की है. तड़ेर गांव के निवासी विनोद कुमार ने बताया कि कल उनके ऊपर गांव के ही कुछ दबंगों ने उसके ऊपर जानलेवा हमला कर दिया था. इसमें धारदार हथियारों से हमला कर उन्हें घायल कर दिया था. उनका कहना है कि वह अपने भतीजे राहुल दीक्षित के साथ सीतापुर मेडिकल के लिए जा रहे थे.रास्ते में इन लोगों ने उसके भतीजे पर तमंचे से फायर कर दिया. गोली लगने से उनका भतीजा घायल हो गया.

किसान नेता ने बताया कि कुछ स्थानीय लोगों से जमीनी विवाद चल रहा है. लेकिन पुलिस द्वारा कोई ठोस कार्रवाई न किए जाने से आरोपियों के हौसले बुलंद हैं. किसान नेता ने उपचार के दौरान पुलिस प्रशासन पर लापरवाही बरतने और शिकायत दर्ज करने के बावजूद कार्रवाई न करने का आरोप लगाया. घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है. मौके पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके.फिलहाल पुलिस अभी इस मामले में कोई बयान नहीं दे रही है. अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) मार्तंड प्रकाश सिंह ने कहा कि तहरीर लेकर मुकदमा पंजीकृत कर मामले में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.

