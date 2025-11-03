हापुड़ के खेत में गिरा विशालकाय ड्रोन, देखने के लिए लगी भीड़, कब्जे में लेकर पुलिस ने शुरू की जांच

उत्तर प्रदेश के हापुड़ के एक गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब वहां के एक खेत में एक ड्रोन आकर गिरा. ड्रोन जब खेतों में गिरा तो लोग वहां काम कर रहे थे. इतना बड़ा ड्रोन गिरने से पूरा गांव हड़कंप मच गया. अचानक खेत में ड्रोन गिरते ही आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई. इसकी सूचना मिलते ही पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने बड़े साइज के इस ड्रोन को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है. पुलिस ने अभी इस विषय में कोई और जानकारी नहीं दी है.

कब और कहां मिला ड्रोन

थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के गांव बाड़ली में खेतों में काम रहे किसान उस समय हैरत में पड़ गए, जब खेतों में एक बड़ा सा ड्रोन गिरा मिला. ड्रोन को देखकर किसान ने ग्रामीणों को सूचना दी. खेतों में ड्रोन को देखने के लिए भारी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी. इतना बड़ा ड्रोन देखकर ग्रामीणों में हलचल मच गई. सूचना मिलते ही पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई और ड्रोन को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी. फिलहाल यह पता लगाया जा रहा है कि ड्रोन कहां से आया और किस उद्देश्य से उड़ाया गया था. अमूमन इतना बड़ा ड्रोन देखा नहीं जाता है. मामले की गंभीरता को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों को भी सूचित किया गया है. फिलहाल इसपर जांच चल रहा है.

पुलिस ने खेत में मिले ड्रोन को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है.

क्या कहना है पुलिस का

बाबूगढ़ पुलिस थाने के प्रभारी मुनीष प्रताप सिंह ने बताया खेतों में एक ड्रोन मिला है.उन्होंने बताया कि खेत में मिले ड्रोन को कब्जे में लेकर पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है.

वहीं शहजाद नाम के एक ग्रामीण ने बताया कि उनके चाचा सुबह गोभी के खेत में गए हुए थे, उन्हें खेत में एक ड्रोन पड़ा हुआ मिला. उसकी लाइटें जल रही थीं. यह देखकर उन्होंने इसकी सूचनी पुलिस को दी. उन्होंने बताया कि ड्रोन काफी बड़ा था, गांव वालों ने इससे बड़ा ड्रोन पहले कभी नहीं देखा था.

पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ड्रोन और चोरी की वारदातों को लेकर पहले से दहशत है. ऐसे में एक खेत में ड्रोन गिरने से हड़कंप मचा हुआ है. लोग इस ड्रोन के बारे में जानना चाहते हैं.

