बच्चे को नोचते रहे कुत्ते, परिवार का आरोप- पानी मांगा तो गला रेत कर मोहल्ले में फेंक दिया

एसपी सिटी अभय नाथ त्रिपाठी ने बताया कि सुबह 9:30 बजे सूचना प्राप्त हुई थी कि घायल अवस्था में एक बच्चा पड़ा हुआ है. घटना की सूचना पर पुलिस ने तत्काल बच्चे को जिला अस्पताल में भर्ती कराया.

बच्चे की हत्या से परिवार वाले टूट गए हैं.
  • यूपी के इटावा में 11 वर्षीय मासूम का खून से लथपथ शव मोहल्ले में कुत्ते नोचते पाए गए.
  • बच्चे के परिजनों ने एक युवक पर गला रेतकर हत्या करने और कुत्ते छोड़ने का आरोप लगाया.
  • घटना स्थल पर पुलिस, एसपी सिटी और फोरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाने के लिए जांच शुरू कर दी है.
यूपी के इटावा में 11 साल के मासूम का खून से लथपथ शव को बीच मोहल्ले में कुत्ते नोचते दिखे. मृतक बच्चे के परिजनों ने कुत्ते के मालिक पर लगाया गला रेत कर हत्या करने का आरोप लगाया है. बच्चे के शव के पास आवारा पालतू कुत्ता मौजूद था, जो उसको नोच कर खा रहा था एवं उसके मुंह पर खून के निशान भी देखे गए. मासूम बच्चे की हत्या की गई या उसको कुत्ते ने नोचकर मार डाला, अभी ये तो साफ़ नहीं है लेकिन घटना की सूचना पर एसपी सिटी व फोरेंसिक टीम घटनास्थल पर पहुंची और साक्ष्य जुटाने में जुट गई. जनपद इटावा के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत लालपुर मोहल्ले की ये घटना है. 

बच्चे के चाचा ने क्या कहा

इटावा जिला अस्पताल स्थित मोर्चरी में पहुंचे मृतक के चाचा शाहरुख़ ने बताया कि मोहल्ले के बाल्मिकि समाज के रहने वाले युवक ने पहले मेरे भतीजे को अपने घर पर बुलाया और उसका गला रेत दिया. उसके बाद जब मेरा भतीजा भागा तो उसके पीछे अपने पालतू कुत्ते छोड़ दिए और सबको बताया कि कुत्ते ने बच्चे पर हमला किया है. मृतक 11 वर्षीय आहिल के चाचा ने बताया कि बाल्मिकि समाज के युवक ने मेरे भतीजे की हत्या की है और उसके घर में खून ही खून फैला हुआ था. इसके बाद जब हमने पुलिस को सूचना दी तो पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच गई.

बुआ ने मर्डर की बात कही

आहिल की बुआ मूवीना ने बताया कि मेरा भतीजा खेलते समय मोहल्ले में पानी मांग रहा था, जहां किसी ने उसको अपने घर पर बुलाया और उसकी गर्दन काटकर उसको बीच मोहल्ले में फेंक दिया. इसके बाद मोहल्ले वालों ने हम लोगों को सूचना दी कि किसी का बच्चा बीच मोहल्ले में पड़ा हुआ है. जब जाकर हम लोगों ने देखा तो पता चला कि यह मेरा भतीजा है. इसके बाद हम लोगों ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस मेरे भतीजे के शव को मोती झील मोर्चरी में ले आई.

आरोपी और पुलिस का बयान

परिजनों ने जिस पर आरोप लगाया है उस व्यक्ति रितिक का कहना है कि मैंने सुबह केवल बच्चे के शव को देखा था, जिसके बाद चार से पांच कुत्ते उसके शव को देख रहे थे और चाट रहे थे. इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं देखा है.

एसपी सिटी अभय नाथ त्रिपाठी ने बताया कि सुबह 9:30 बजे सूचना प्राप्त हुई थी कि घायल अवस्था में एक बच्चा पड़ा हुआ है. घटना की सूचना पर पुलिस ने तत्काल बच्चे को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. एसपी सिटी ने बताया कि अग्रिम कार्रवाई की जा रही है. अगर बच्चे के साथ किसी तरीके की आपराधिक घटना की गई है तो उसकी भी विस्तृत जांच की जाएगी. एसपी सिटी ने बताया कि घटना स्थल पर फॉरेंसिक टीम डॉग स्क्वायड व अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है. परिजनों के द्वारा अभी तक तहरीर प्राप्त नहीं हुई है. तहरीर प्राप्त होने के बाद अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जाएगी.
 

