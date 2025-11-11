विज्ञापन
दिल्ली ब्लास्ट में श्रावस्ती के एक युवक की भी गई जान, पत्नी का रो-रोकर है बुरा हाल

दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के एक गेट के पास सोमवार शाम हुए धमाके में उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले के एक युवक की मौत हो गई. वह शादी के कार्ड की एक दुकान पर काम करता था.

श्रावस्ती:

दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास सोमवार शाम हुए धमाके में अब तक 13 लोगों के मारे जाने की पुष्टी हो चुकी है.मरने वालों में उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले का एक व्यक्ति भी शामिल है.श्रावस्ती के इस युवक की  पहचान दिनेश कुमार मिश्रा के रूप में हुई है. वह दिल्ली में शादी के कार्ड की एक दुकान पर काम करता था. घटना के बाद जब दिनेश के परिवार को उनके मारे जाने की खबर मिली तो उसके परिवार को रो-रोकर बुरा हाल है. 

कहां के रहने वाले थे दिनेश कुमार मिश्रा

दिनेश कुमार मिश्रा श्रावस्ती जिले के इकौना थानाक्षेत्र के चिकनी पुरवा के गणेशपुर गांव के रहने वाले थे. वो दिल्ली में 15 साल से शादी के कार्ड की एक दुकान पर काम कर रहे थे. वो अपने तीन भाई और एक बेटे के साथ दिल्ली में रहते थे. उनकी पत्नी और दो बेटियां गांव में ही रहते थे.दिल्ली में रहकर दिनेश अपने घर और परिवार का पालन पोषण कर रहे थे.ब्लास्ट में उनके मारे जाने के बाद घर और परिवार का सहारा उजड़ गया है. इस खबर से दिनेश के पूरे गांव में मातम फैल गया है. 

दिनेश की मौत की खबर आने के बाद रोती-बिलखतीं उनकी पत्नी रीना. वो अपने पीछे पत्नी के अलावा दो बेटियों और एक बेटा छोड़ गए हैं.

कितने साल से दिल्ली में रह रहे थे

दिनेश मिश्रा की पत्नी रीना ने बताया कि उनके पति पिछले 10-12 साल से दिल्ली में काम कर रहे थे. उनके परिवार के वो अकेले कमाने वाले सदस्य थे. दिनेश की दो बेटियां और एक बेटा है. वहीं दिनेश के पिता भूरे ने बताया कि उन्होंने टीवी में देखा की दिल्ली मेट्रो स्टेशन के पास बम धमाका हुआ है, तो उन्होंने अपने बड़े बेटे के पास फोन मिलाया और सब बेटों की जानकारी ली.लेकिन दिनेश का फोन नहीं मिला. काफी तलाश के बाद पता चला कि दिनेश की भी इस धमाके में मौत हो गई है. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

