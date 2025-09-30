पुलिस के साथ मुठभेड़ में अपराधी के पैर में लगी गोली, उन्नाव में पहली बार मिशन शक्ति ने किया एनकाउंटर

उन्नाव पुलिस ने सोमवार रात एक बड़ी सफलता हासिल की. जिले के बिहार थाना क्षेत्र में देर रात अक्वारा नहर पुलिया पर पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ के बाद दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है. इनमें से एक बदमाश के पैर में गोली लगी है. उसे अस्पताल में दाखिल कराया गया है. पुलिस ने इन बदमाशों के पास से एक कार, 315 बोर को एक कट्टा, एक जिंदा कारतूस और कारतूस का एक खोखा बरामद किया है.

कहां पर हुई बदमाशों और पुलिस की मुठभेड़

उन्नाव पुलिस ने यह कार्रवाई बिहार थाना पुलिस, मिशन शक्ति टीम और एसओजी के साथ मिलकर संयुक्त रूप से की. पुलिस ने आरोपी को अस्पताल में भर्ती करवाया है. बताया जा रहा है की बिहार थाना की पुलिस टीम देर रात संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग कर रही थी. इस दौरान एक संदिग्ध कार आती दिखाई दी. पुलिस ने उसे रोकने का प्रयास किया तो कार चालक ने गाड़ी रोक दी. पुलिस को देखकर गाड़ी से उतरकर दो लोग भागने लगे. पुलिस ने जब उन्हें रोका तो उनमें से एक व्यक्ति न पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी. पुलिस की जवाबी फायरिंग में कार चालक धीरज रावत निवासी शारदा नगर, थाना गंगाघाट, उन्नाव के पैर में गोली लग गई. पुलिस ने उसे सीएचसी सुमेरपुर में भर्ती कराया है.

पुलिस ने गिरफ्तार बदमाशों के पास से 315 बोर का एक कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद किया है.

बदमाशों के पास से क्या मिला है

बीघापुर के सीओ मधुपनाथ मिश्रा ने बताया की आरोपी धीरज पर चोरी और लूट के 16 मुकदमे दर्ज हैं. पुलिस ने कार में सवार धीरज के दूसरे साथी विजय रावत निवासी आजाद नगर, थाना गंगाघाट, उन्नाव को भी गिरफ्तार कर लिया है. विजय पर 10 मुकदमे दर्ज हैं. मिश्रा ने बताया कि गिरफ्तार बदमाशों से पूछताछ की जा रही है. उनके खिलाफ दर्ज पुराने मुकदमों की भी जांच की जा रही है. पुलिस ने गिरफ्तार बदमाशों के पास से 315 बोर का एक कट्टा, एक जिंदा कारतूस और कारतूस का एक खोखा बरामद किया है.

ये भी पढ़ें: उन्नाव की सरस्वती टॉकीज में लगी आग से फैली सनसनी, फायर ब्रिगेड की तीन गाड़ियों ने पाया काबू