VIDEO : बुलेट ट्रेन से भी तेज! 500 किमी की रफ्तार वाली जापानी ट्रेन में CM योगी का सफर, तकनीक देख हुए गदगद

सीएम योगी ने जापानी तकनीक की सराहना करते हुए कहा, “बहुत ज्यादा स्पीड पर भी सफर आसान और काफी स्थिर था, जो इनोवेशन और लंबे समय के इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरीन गुणवत्ता के लिए जापान की प्रतिबद्धता को दिखाता है. जब तकनीक इस रफ्तार से चलती है, तो भविष्य पहले से कहीं ज्यादा करीब लगता है.”

  • CM योगी आदित्यनाथ जापान में 501 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हाई स्पीड ट्रेन में यात्रा की.
  • सीएम योगी ने जापान की एडवांस्ड एससीएमएजीएलईवी ट्रेन की तकनीक और स्थिरता की सोशल मीडिया पर प्रशंसा की है.
  • माउंट फूजी की तस्वीर साझा करते हुए उन्होंने जापान की सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक सुंदरता की सराहना की.
टोक्यो:

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दो दिवसीय दौरे पर जापान पहुंचे हुए हैं. सीएम योगी ने लोगों के साथ जापानी ट्रेन में 501 किमी/घंटे की रफ्तार से यात्रा की. इसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जापान में ट्रेन के सफर का अनुभव सोशल मीडिया पर शेयर किया. सीएम योगी ने वीडियो में ट्रेन के ऑनबोर्ड स्पीड का डिस्प्ले बोर्ड दिखाया. इसके साथ ही उन्होंने ट्रेन की 501 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पार करते समय तस्वीर भी लीं. हाई स्पीड ट्रेन के सफर का अनुभव अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा कर सीएम योगी ने कहा, “आप देख सकते हैं कि मैं 501 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से सफर कर रहा था. यामानाशी में जापान की एडवांस्ड एससीएमएजीएलईवी ट्रेन का अनुभव किया, जो एक नेक्स्ट-जेनरेशन हाई-स्पीड सिस्टम है जो 500 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार पकड़ता है और साफ, कुशल और सटीक मोबिलिटी के भविष्य को दिखाता है.”

सीएम योगी ने जापानी तकनीक की सराहना करते हुए कहा, “बहुत ज्यादा स्पीड पर भी सफर आसान और काफी स्थिर था, जो इनोवेशन और लंबे समय के इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरीन गुणवत्ता के लिए जापान की प्रतिबद्धता को दिखाता है. जब तकनीक इस रफ्तार से चलती है, तो भविष्य पहले से कहीं ज्यादा करीब लगता है.”

यूपी सीएम योगी ने माउंट फूजी की तस्वीर भी साझा की और कहा, “माउंट फूजी, जापान की सबसे ऊंची चोटी और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जो हमेशा मजबूती, अनुशासन और आध्यात्मिक संतुलन का एक प्रतीक है. जापान की हमेशा रहने वाली सुंदरता और सांस्कृतिक गर्व के प्रतीक, शानदार माउंट फ़ूजी के बैकग्राउंड में, इसे एक चमकदार और धूप वाले दिन देखना मेरा सौभाग्य है. धन्यवाद, जापान!”

इस दौरान यामानाशी में छात्रों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का स्वागत किया. सीएम योगी ने एक्स पर लिखा, “जापान के यामानाशी में युवा छात्रों से बातचीत की और उनका अपनापन, अनुशासन और खुशी भरा उत्साह देखकर बहुत खुश हुआ. उनका मासूम प्यार और जिज्ञासा हमारे दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक जुड़ाव को दिखाती है. इन युवा दिमागों को मेरा दिल से आशीर्वाद और उनके ज्ञान, चरित्र और सफलता से भरे भविष्य की कामना करता हूं.”

यामानाशी प्रीफेक्चर में, सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश-यामानाशी सहयोग को मजबूत करने और एक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए गवर्नर कोटारो नागासाकी के साथ बातचीत की. सीएम योगी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा, “उद्योग, पर्यटन और व्यवसायिक शिक्षा में सहयोग को गहरा करने के लिए एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया, जिसमें ग्रीन हाइड्रोजन, क्लीन एनर्जी इनोवेशन और टेक्नोलॉजी एक्सचेंज पर खास ध्यान दिया गया.”

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश एनर्जी में आत्मनिर्भरता बढ़ाने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सस्टेनेबल भविष्य के विजन को आगे बढ़ाने के लिए आईआईटी कानपुर को ग्रीन हाइड्रोजन में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तौर पर विकसित कर रहा है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, “मैं अगस्त में उत्तर प्रदेश में 200 सीईओ के डेलीगेशन को लीड करने के गवर्नर के प्रपोजल का स्वागत करता हूं, जिससे औद्योगिक साझेदारी और निवेश की रफ्तार और तेज होगी.

