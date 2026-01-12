वाराणसी: दालमंडी में बुलडोजर एक्शन जारी, चौड़ीकरण के लिए भारी पुलिस बल तैनात

काशी के सबसे व्यस्त और पुराने व्यापारिक क्षेत्रों में से एक, दालमंडी में सोमवार को प्रशासन का बड़ा बुलडोजर एक्शन जारी है. इलाके की संकरी गलियों को चौड़ा करने के अभियान के तहत आज बुलडोजर ने मोर्चा संभाल लिया है. इस कार्रवाई से पूरे क्षेत्र के दुकानदारों और निवासियों में हलचल मच गई है.

संकरी गलियों में रास्ता बनाकर पहुंचा बुलडोजर

दालमंडी अपनी बेहद पतली गलियों के लिए जानी जाती है, जहां भारी वाहनों का पहुंचना लगभग असंभव था. पिछले चार दिनों से प्रशासन इन गलियों में फंसे दो मकानों को ढहाने की कोशिश कर रहा था. बुलडोजर न पहुंच पाने के कारण अब तक एक दर्जन मजदूर छेनी और रम्भे की मदद से छत और दीवारों को तोड़ रहे थे.

हालांकि, आज प्रशासन ने दीवारें तोड़कर रास्ता साफ किया, जिसके बाद बुलडोजर को मौके पर लाया जा सका. अब मशीनों की मदद से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई में तेजी आएगी. रविवार को अभियान के दौरान तीन मकानों पर कार्रवाई हुई थी, जिसमें से एक मालिक ने स्वयं अपना भवन हटा लिया था. दालमंडी गली का चौड़ीकरण करना ताकि यातायात सुगम हो सके और आपातकालीन स्थिति में राहत कार्य आसानी से पहुंच सकें.

भारी सुरक्षा बल के बीच कार्रवाई जारी

मौके की संवेदनशीलता को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारियों की तैनाती की गई है. सोमवार सुबह से ही सुरक्षा घेरे के बीच मकानों को गिराने का काम शुरू किया गया. अधिकारियों का लक्ष्य है कि जल्द से जल्द चिन्हित मकानों को हटाकर सड़क चौड़ीकरण के मार्ग को प्रशस्त किया जाए.