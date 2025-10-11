विज्ञापन
विशेष लिंक

यूपी के इस जिले में गरजा प्रशासन का बुलडोजर, भारी पुलिस बल की मौजूदगी में हटाया अवैध अतिक्रमण

जिला प्रशासन की तरफ से अतिक्रमण हटाने में प्रभावित दुकानदारों को अगले 3 महीने के अंदर वेंडिंग जोन बनाकर दुकानें एलाट करने का आश्वासन भी दिया गया है.

Read Time: 3 mins
Share
यूपी के इस जिले में गरजा प्रशासन का बुलडोजर, भारी पुलिस बल की मौजूदगी में हटाया अवैध अतिक्रमण

यूपी के बांदा में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर कार्यवाई की गई. बांदा मुख्यालय में सड़क किनारे दर्जनों दुकानें आज जिला प्रशासन की अगुवाई में साफ कर दी गई, इन दुकानदारों को जिला प्रशासन की तरफ से कई दिन पहले से सड़क चौड़ीकरण को लेकर खुद ही अपनी दुकान हटाने के लिए जिला प्रशासन निर्देश दे चुका था, अतिक्रमण हटाने के दौरान पीएसी की गाड़ी, फायर पुलिस सहित कई थानों की पुलिस फोर्स को तैनात किया गया था.

Latest and Breaking News on NDTV

दुकानें सड़क किनारे अतिक्रमण की श्रेणी में हो रहीं थीं संचालित

बांदा में यह कार्यवाई बेहद पाश इलाके महाराणा प्रताप चौराहे से पुलिस लाइन तिराहे तक की गई है, आपको बता दें कि महाराणा प्रताप चौराहे से पुलिस लाइन तिराहे तक सड़क के दोनों तरफ जिला अस्पताल, कमिश्नरी, विकास भवन और पुलिस लाइन जैसे सरकारी कार्यालय स्थित है, जहां पिछले दो दशक से ज्यादा समय से सड़क के किनारे दर्जनों दुकानदार अपना व्यवसाय चलाते चले आ रहे हैं. इन दुकानों में विद्युत कनेक्शन भी मौजूद था, लेकिन सभी दुकानें सड़क किनारे अतिक्रमण की श्रेणी में संचालित थीं, जिन्हें नगर पालिका और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने भारी पुलिस की मौजूदगी में बुलडोजर से साफ कर दिया गया. 

3 महीने के अंदर वेंडिंग जोन में मिलेंगी दुकानें 

जिला प्रशासन की तरफ से अतिक्रमण हटाने में प्रभावित दुकानदारों को अगले 3 महीने के अंदर वेंडिंग जोन बनाकर दुकानें एलाट करने का आश्वासन भी दिया गया है, इस अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई से प्रभावित दुकानदार परेशान हैं और अब पूरी तरह से बेरोजगार हो गए हैं. 

Latest and Breaking News on NDTV

'30 सालों से इसी जगह पर अपना कारोबार कर रहे थे'

प्रभावित दुकानदारों का कहना है कि वह लोग पिछले 30 सालों से इसी जगह पर अपना कारोबार कर रहे हैं. आज उन्हें पूरी तरह से बेरोजगार होना पड़ा है, दुकान एलॉट करने के जिला प्रशासन के आश्वासन पर इन दुकानदारों का कहना है, कि उन्हें कोई भी आशा जिला प्रशासन से नहीं है. अब वह पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं और अपने जीवन यापन के लिए रिक्शा चलाने और मजदूरी करने जैसे विकल्प पर ध्यान देना होगा. 

'इस क्षेत्र में मौजूद हैं सरकारी कार्यालय'

वहीं, इस मामले में ईओ नगरपालिका श्रीचंद चौधरी का कहना है, "इस क्षेत्र में सभी सरकारी कार्यालय हैं और ऑफिशल कॉलोनी भी हैं, जहां सड़क किनारे लोग अवैध अतिक्रमण कर अपनी दुकान चला रहे थे, जिन्हें आज क्षेत्र को विकसित करने के लिए हटाया गया है. जल्द ही जिलाधिकारी के निर्देश के मुताबिक यहां से हटाए गए दुकानदारों को वेंडिंग जोन बनाकर उन्हें व्यापार के लिए दुकान अलॉट की जाएंगी."

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bulldozer Action, Bulldozer Action News , Bulldozer Action In Banda, Banda News In Hindi, Banda News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com