महिला सम्मान की बात तो छोड़ ही... लखनऊ में दलित से गैंगरेप मामले में UP सरकार पर बरसीं मायावती

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बंथरा थाना क्षेत्र में 16 साल की नाबालिग दलित छात्रा के साथ गैंगरेप मामले में मायावती ने दुख जताया है. बीएसपी सुप्रीमो ने एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि बंथरा क्षेत्र में एक किशोरी के साथ गैंगरेप की घटना बहुत ही दुखद और शर्मनाक है. यूपी समेत देश के विभिन्न राज्यों में महिला उत्पीड़न के साथ-साथ रेप और हत्या आदि की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं. सरकार को इसे रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने की तत्काल जरूरत है. महिला सम्मान की बात तो छोड़ ही दीजिए, महिला सुरक्षा सबसे पहली और सर्वोपरि जरूरत है.

ये भी पढ़ें- लखनऊ में नाबालिग से गैंगरेप, पुलिस ने सिर्फ 8 घंटे में एनकाउंटर कर 2 को किया गिरफ्तार

राजधानी लखनऊ के बंथरा क्षेत्र में किशोरी के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना अति-दुखद व शर्मनाक। यूपी सहित देश के विभिन्न राज्यों में महिला उत्पीड़न के साथ-साथ दुष्कर्म व हत्या आदि की घटनायें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। सरकार द्वारा इसकी रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाने की सख़्त… — Mayawati (@Mayawati) October 12, 2025

बाइक पर जा रही छात्रा संग गैंगरेप

बता दें कि दलित नाबालिग से गैंगरेप का आरोप पांच लोगों पर लगा है. पुलिस के मुताबिक 11 अक्टूबर को 11वीं कक्षा की छात्रा, कथित तौर पर दोपहर करीब 12 बजे घर से अपने रिश्तेदार से मिलने के लिए निकली थी. वह किसी जानकार के साथ मोटरसाइकिल पर जा रही थी. छात्रा और उसका जानकार एक पेट्रोल पंप के पास आम के बाग में बात करने के लिए रुके थे, तभी पांच अज्ञात लोग उनके पास पहुंचे.

गैंगरेप के बारे में बताने पर दी जान से मारने की धमकी

आरोपियों ने कथित तौर पर लड़की के साथ मौजूद शख्स की पिटाई की और उसे भागने पर मजबूर कर दिया. इसके बाद उन्होंने लड़की को धमकाया और उके साथ गैंगरेप किया. हमलावरों ने भागने से पहले पीड़िता को घटना के बारे में बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी. पीड़िता ने अपने एक रिश्तेदार को पूरी घटना के बारे में बताया, जिसने पुलिस को सूचना दी.

बंथरा थाने के प्रभारी निरीक्षक (एसएचओ) राणा राजेश कुमार ने घटना की पुष्टि करते हुए ‘पीटीआई-भाषा' को बताया कि पीड़िता का मेडकल टेस्ट कराया गया है. इस मामले में लखनऊ पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए दो आरोपियों को 8 घंटे के भीतर ही धर दबोचा था. आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए कई टीम गठित की गई थीं.

गैंगरेप मामले के दो आरोपी गिरफ्तार, 3 की तलाश

एक आरोपी ललित कश्यप को पुलिस मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लगी. वहीं एक आरोपी मिराज को पुलिस की दूसरी टीम ने गिरफ्तार करलिया. डीसीपी साउथ निपुण अग्रवाल ने बताया पांच नामजद आरोपी है, जिसमें से दो पकड़े गए हैं. अन्य की तलाश जारी है.