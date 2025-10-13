बाइक पर जा रहे लड़का-लड़की को रोका और वीडियो बना किया वायरल... तीन आरोपी गिरफ्तार

- बिजनौर के नगीना देहात इलाके में एक मुस्लिम लड़की और हिंदू लड़का मोटरसाइकिल पर जा रहे थे, जहां उन्हें रोका गया
- तीन लड़कों ने दोनों से पूछताछ की और उनका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया
- पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है
बिजनौर के नगीना देहात इलाके में एक मुस्लिम लड़की मोटरसाइकिल पर हिंदू लड़के के साथ जा रही थी. तीन लड़कों ने उसे रोक कर पूछताछ की और वीडियो बनाकर वायरल कर दिया. पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए उनको गिरफ्तार कर लिया है.
यह मामला ग्राम टांडा के पास का है. यहां एक लड़का लड़की मोटरसाइकिल पर गुजर रहे थे जहां पर तीन लड़कों के द्वारा उनको रोका गया, पूछताछ की गई. तीन लड़कों द्वारा उनकी वीडियो बनाकर वायरल भी किया गया. जांच में पता लगा कि लड़का लड़की कोई ट्यूशन नहीं पढ़ते हैं लेकिन एक ही जगह के रहने वाले हैं और एक दूसरे को जानते हैं.
इंटर के छात्र छात्रा हैं, वीडियो वायरल करने वाले तीनों लड़कों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर गिरफ्तार कर लिया गया है.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं