BHU में आधी रात ठांय-ठांय, पुरानी रंजिश के चलते आपस में भिड़ गए हॉस्टल के छात्र, मचा बवाल

देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के छात्रावास में आधी रात बवाल हो गया. आपसी रंजिश के चलते छात्रों के बीच गोलीबारी हो गई. रुइया और विरला छात्रावास में रहने वाले छात्रों के बीच पुरानी रंजिश के चलते बात फायरिंग तक पहुंच गई.

वाराणसी:

देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के छात्रावास में आधी रात बवाल हो गया. आपसी रंजिश के चलते छात्रों के बीच गोलीबारी हो गई. रुइया और विरला छात्रावास में रहने वाले छात्रों के बीच पुरानी रंजिश के चलते बात फायरिंग तक पहुंच गई. 
 

