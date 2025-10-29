1 साल में ही लव मैरिज से भर गया मन... बिस्तर के नीचे मिला महिला का शव, कहानी बेहद खौफनाक है

बरेली के हाफिजगंज थाना क्षेत्र के कमुआ गांव में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. प्रेम विवाह के एक साल बाद ही एक विवाहिता अनीता की गला काटकर हत्या कर दी गई. उसका खून से लथपथ शव बेड के नीचे मिला, और पास ही हत्या में इस्तेमाल किया गया खून से सना हंसिया बरामद हुआ है. पुलिस ने मृतका के पति और देवर को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है.

क्या है पूरा मामला?

हाफिजगंज के कमुआ गांव के अनिल और अनीता ने करीब एक साल पहले प्रेम विवाह किया था. मंगलवार देर रात अनीता का शव कमरे में बेड के नीचे मिला. हत्या गला काटकर की गई थी. कमरे से हत्या में इस्तेमाल किया गया हंसिया भी बरामद हुआ. पति अनिल और देवर सचिन ने पुलिस को बताया कि वे दोनों काम पर निकल गए थे. लौटने पर उन्होंने देखा कि घर के बाहर ताला लगा हुआ था और अनीता का मोबाइल बंद था. इसके बाद उन्होंने पड़ोसियों की मदद से ताला तोड़कर घर में प्रवेश किया.

हत्या को लूट दिखाने की कोशिश का शक

पुलिस को संदेह है कि इस वारदात को लूट या अज्ञात व्यक्ति द्वारा अंजाम देने की तरह दिखाने की कोशिश की गई है. एसपी उत्तरी मुकेश चंद्र मिश्रा ने बताया कि बाहर से ताला लगाकर ऐसा जताने की कोशिश की गई कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने वारदात को अंजाम दिया है. पुलिस का मानना है कि हत्या के पीछे कोई करीबी हो सकता है, जिसने वारदात को अंजाम देने के बाद बाहर से ताला लगा दिया.

मायके वालों ने लगाया 'दहेज हत्या' का आरोप

घटना की सूचना मिलते ही मृतका अनीता के मायके वाले मौके पर पहुंचे. मृतका के भाई चंद्रपाल ने पुलिस को दी गई तहरीर में पति अनिल, देवर सचिन, और सास-ससुर समेत पांच लोगों पर दहेज हत्या का गंभीर आरोप लगाया है. उनका कहना है कि शादी के बाद से ही अनीता को दहेज के लिए लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था. शिकायत के आधार पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पति अनिल और देवर सचिन को हिरासत में ले लिया है और उनसे सघन पूछताछ की जा रही है.

विवाद की आशंका और पुलिस की कार्रवाई

स्थानीय लोगों का कहना है कि अनीता और अनिल के बीच पिछले कुछ समय से विवाद चल रहा था. पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है. एसपी उत्तरी मुकेश चंद्र मिश्रा ने कहा कि पूछताछ के बाद जल्द ही हत्या की पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और कमरे को सील कर दिया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने और पूछताछ पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.