कौन है नदीम, जिसकी तलाश कर रही बरेली पुलिस; जिसके एक इशारे पर जुट गई थी हजारों की भीड़

Bareilly News: पुलिस अधिकारी ने बताया कि शुक्रवार को हिंसा वाले दिन क्या हुआ था. उन्होंने बताया कि पहले जुमे की नमाज पढ़कर लोग शांतिपूर्ण तरीके से वापस चले गए. इसके बाद मौलाना रजा के राइट हैंड ने व्हॉट्सऐप पर एक मैसेज किया और बवाल हो गया.

बरेली में भी़ड़ जुटाने वाले की तलाश कर रही पुलिस.
  • बरेली पुलिस शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद हुए बवाल में मुख्य आरोपी नदीम खान की तलाश रही है.
  • नदीम खान ने व्हॉट्सऐप के जरिए हजारों लोगों को इकट्ठा कर हिंसा भड़काने में अहम भूमिका निभाई थी.
  • नदीम खान इत्तेहादे मिल्लत कौंसिल का पूर्व जिला अध्यक्ष और मौलाना तौकीर रजा का करीबी माना जाता है.
बरेली:

उत्तर प्रदेश के बरेली में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद हुए बवाल के बाद पुलिस नदीम को ढूंढ रही है. सवाल यह है कि नदीम खान उर्फ मीनू है कौन, जिसकी तलाश बरेली पुलिस लगातार कर रही है. तो बता दें कि नदीम खान ही वह शख्स है, जिसके इशारे पर हजारों की भीड़ नमाज के बाद जुटी थी. उसने ही व्हॉट्सऐप के ज़रिए लोगों को वहां बुलाया था. वह इत्तेहादे मिल्लत कौंसिल का पूर्व ज़िलाध्यक्ष है. बवाल के बाद से वह फरार चल रहा है. बरेली पुलिस उसे ढूंढ रही है.

मौलाना तौकीर के राइट हैंड ने इकट्ठी थी भीड़

बताया जा रहा है कि मौलाना तौकीर रजा ने जब अपनी पार्टी बनाई थी तो नदीम भी संस्थापक सदस्यों में से एक था. नदीम तौकीर का करीबी माना जाता है. शुक्रवार को हुए बवाल के बाद से उनके मकान पर सन्नाटा पसरा हुआ है. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बताया कि नदीम फिलहाल फरार हैं. पुलिस अधिकारी ने बताया कि तौकीर रजा और नदीम दोनों ही पिछले सात दिनों से पुलिस-प्रशासन के संपर्क में थे. कई धाराओं के चलते उनको विरोध-प्रदर्शन करने से मना किया गया था. लेकिन बार-बार वह अपने वादे से पलट जाते थे.

व्हॉट्सऐप पर एक मैसेज और जुट गई हजारों की भीड़

पुलिस अधिकारी ने बताया कि शुक्रवार को हिंसा वाले दिन क्या हुआ था. उन्होंने बताया कि पहले दोनों जुमे की नमाज पढ़कर शांतिपूर्ण तरीके से वापस चले गए. इसके बाद मौलाना रजा के राइट हैंड माने जाने वाले नदीम ने व्हॉट्सऐप के जरिए लोगों की भीड़ वहां पर इकट्ठी की. चार जगहों पर हिंसा भड़काने में उसका ही रोल है.

मौलाना तौकीर रजा समेत कुल 8 लोग गिरफ्तार

बता दें कि बरेली विवाद मामले में पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा समेत कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया है. रजा को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया है. वहीं तीन दर्जन से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया गया है. वहीं 2,000 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुक़दमा भी दर्ज किया गया है. बरेली के अलग-अलग 5 थानों में 11 FIR दर्ज हुई हैं. चार इलाक़ों के CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं. इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल के सुप्रीमो तौकीर रजा पर भी केस दर्ज किया गया है. पहले वो हिरासत में थे, लेकिन अब उनको गिरफ्तार कर लिया गया है. या है. वो पहले हिरासत में थे. पुलिस ने इस मामले में अभी तक 200 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज की जांच की है. इन फुटेज की जांच के आधार पर ही इस घटना में शामिल अन्य आरोपियों की पहचान की जा रही है.

