बरेली जा रहे सांसद और विधायक को किया गया हाउस अरेस्ट , पढ़ें क्या है पूरा मामला

उत्तर प्रदेश के बरेली में बीते दिनों हुए बवाल के बाद से ही प्रशासन अलर्ट मोड पर है. इस बवाल को लेकर अब राजनीति भी शुरू हो गई है. सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और उनके करीबी सपा एमएलसी शाहनवाज खान को पुलिस ने बरेली जाने से पहले रोक दिया है. इमरान मसूद को सुबह साढ़े पांच बजे ट्रेन पकड़ना था लेकिन जब उनके बरेली दौरे की सूचना पुलिस को लगी तो पुलिस की टीम ने उन्हें उनके साथियों के साथ ही उनके घर में रोक दिया.

बरेली जाने से रोके जाने पर इमरान मसूद ने कहा कि बरेली में एक तरफा कार्रवाई हो रही है, हमें सिर्फ अधिकारियों से मिलना था. फतेहपुर में मजार पर अराजकता हुई थी वहां पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है. उन्होंने कहा कि नमाज के बाद जो प्रदर्शन करने का तमाशा चल रहा है उसको बंद कीजिए, जब आप आंदोलन में लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते हो तो आपको आंदोलन नहीं करना चाहिए था.

आपको बता दें कि बरेली में हुए बवाल के बाद से ही पुलिस एक्शन मोड में दिख रही है. इस मामले में पुलिस ने अभी तक 72 लोगों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार किए गए लोगों में मौलाना तौकीर रजा और उसके करीबी भी हैं. पुलिस ने इस मामले में तौकर रजा के करीबी माने जाने वाले शमशाद को भी गिरफ्तार कर लिया है. आपको बता दें कि शमशाद इत्तेहाद मिल्लत कौंसिल का जिलाध्यक्ष है.

शमशाद ने ही करवाई थी पुलिस पर फायरिंग

पुलिस की अभी तक की जांच में पता चला है बरेली में हुए बवाल के पीछे शमशाद का बड़ा हाथ है. पुलिस सूत्रों के अनुसार अभी तक की जांच में पता चला है कि शामत गंज पुलिस के पास जिस समय पुलिस टीम पर फायरिंग हुई, उस घटना के पीछे भी शमशाद का हाथ था. पुलिस के अनुसार शमशाद ने तीनों अलग-अलग जगहों पर उपद्रव की योजना बनाई थी. शमशाद के साथ नदीम खान और नफीफ ने भी जमकर उपद्रव कराने की योजना बनाई थी. तीनों ने अलग-अलग जगहों पर उपद्रव करने की पूरी तैयारी की थी, लेकिन पुलिस की चौकसी की वजह से वह अपने मंसूबे को अंजाम तक नहीं पहुंचा पाए.