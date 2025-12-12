यूपी के इंजीनियर की जूते से पिटाई करने वाले बीजेपी नेता का कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत

यूपी के बलिया में अधीक्षण अभियंता के कार्यालय मे घुसकर जूते से पिटाई करने वाले बीजेपी नेता के जेल से जमानत पर रिहा होने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया. बीजेपी नेता का कहना है कि ये कार्यकर्ताओं का प्रेम है. वो घटना एक दुर्घटना थी. बीजेपी नेता का नाम मुन्ना बहादुर सिंह हैं.

जेल से ज़मानत पर रिहा होने के बाद अपने घर हुटर वाली गाड़ियों पर सवार होकर मुन्ना बहादुर सिंह पहुंचे. वहां पहले से ही बीजेपी कार्यकर्त्ता फूलों की माला लेकर इंतजार कर रहे थे. मुन्ना बहादुर सिंह के पहुंचते ही माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया और उनके साथ सेल्फी ली.

मुन्ना बहादुर सिंह बीते अगस्त महीने मे बिजली की समस्या को लेकर बलिया के बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता कार्यालय गए थे और वहीं पर उन्होंने अधीक्षण अभियंता की जूते से पिटाई कर दी थी. इसका वीडियो भी खूब वायरल हुआ था. उसी मामले मे अधीक्षण अभियंता की तहरीर पर पुलिस ने बीजेपी नेता के खिलाफ मुक़दमा दर्ज कर गिरफ्तार किया था.

आज उनकी जमानत पर रिहाई हुई. बीजेपी नेता का कहना है कि वो घटना एक दुर्घटना थी और आज जो स्वागत हुआ है, वो कार्यकर्ताओं का प्रेम है.