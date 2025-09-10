विज्ञापन
विशेष लिंक

ऐसी भी क्या मजबूरी? चुन्नी से 3 बेटियों का गला घोंटा और फिर फांसी के फंदे पर झूल गई मां

बागपत में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां एक महिला ने अपनी तीन बेटियों को गला घोंटकर मार डाला और फिर खुद भी जान दे दी

Read Time: 3 mins
Share
ऐसी भी क्या मजबूरी? चुन्नी से 3 बेटियों का गला घोंटा और फिर फांसी के फंदे पर झूल गई मां
UP News
बागपत:

उत्तर प्रदेश के बागपत से दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आई है, जहां एक महिला ने अपने ही तीन मासूम बेटियों की चुनरी से गला घोंटकर मौत के घाट उतार दिया. चारों को मौत के बाद गांव के मातम पसर गया. वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने चारों के शवो को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई हैं. दोघट थाना क्षेत्र के टिकरी कस्बे में पति पत्नी के विवाद के बाद 29 वर्षीय तेज कुमारी ने पहले अपनी तीनों बेटियों की हत्या की वारदात को अंजाम दिया.

जानकारी के मुताबिक, महिला ने चुनरी से सात वर्षीय गुंजन, दो वर्षीय किट्टो और 5 माह की मासूम मीरा का चुनरी से गला घोंटकर मौत के घाट उतार दिया. इतना ही नहीं तेज कुमारी ने तीनों मासूम बच्चों की हत्या करने के बाद फिर उसी चुनरी से फंखे पर फंदे से लटकर खुद की जान दे दी. फिलहाल इस घटना से गांव में मातम पसरा हुआ है.

विकास के तीन बच्चे थे। विकास की दूसरी शादी हुई थी. एक बेटी पहली पत्नी की हैं, और दो बेटी इसकी हैं. विकास दिल्ली में बस चलता है। विकास बाहर सो रहा था. तभी उसकी पत्नी ने तीनों बेटियों को मार दिया और फिर उसने खुद भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. पति और पत्नी के बीच कोई झगड़ा तो नहीं हुआ था. विकास बाहर पेड़ के नीचे बैठा था और उसकी पत्नी से घटना कर दी. तीनों बेटियों को चुन्नी से फांसी देकर मार हैं.

दोघट थाना पुलिस ने घर की वीडियोग्राफी करते हुए कमरे के दरवाजे को तोड़ा. महिला घर में फांसी के फंदे पर लटकी हुई थी और तीनों बच्चों का शव पास में ही बिस्तर पर पड़ा हुआ मिला. बच्चों के गले में भी चुन्नी लपेट कर बांधी हुई थी. ऐसा लग रहा हैं कि महिला द्वारा ही इन बच्चों का गला घोंटकर खुद भी आत्महत्या कर ली. पुलिस पूछताछ में महिला का पति ने बताया कि वह दिल्ली में बस ड्राइवर है और किसी बात को लेकर उनके बीच विवाद चल रहा था. एसपी बागपत सूरज कुमार राय का कहना है कि 24 घंटे से इन दोनों की कोई बातचीत नहीं हुई थी. महिला अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा और शहर में जाने का जोड़ दे रही थी लेकिन महिला का पति इसका विरोध कर रहा था. पुलिस ने चारों के शवो को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच पड़ताल में जीती हुई हैं. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Baghpat Suicide Case, Baghpat News, UP News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com