स्टंट राइडिंग में दोनों हाथ छोड़कर दौड़ाई बाइक तो बन गया गजब रिकॉर्ड 

बागपत में बेंगलुरु-चेन्नई एक्सप्रेसवे पर हुई स्टंट राइडिंग में सुमित ने बाइक को दोनों हाथ छोड़कर 1714 मीटर तक दौड़ाया. उनका यह प्रदर्शन इतना शानदार रहा कि उन्होंने स्वीडन के राइडर इलॉइट का 918 मीटर का पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया.

  • बागपत के बिजरौल गांव के भारतीय सेना के जवान सुमित तोमर ने स्टंट राइडिंग में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है
  • सुमित ने बेंगलुरु-चेन्नई एक्सप्रेसवे पर बाइक को दोनों हाथ छोड़कर 1714 मीटर तक दौड़ाकर रिकॉर्ड तोड़ा है
  • उनके द्वारा बनाया गया नया रिकॉर्ड स्वीडन के राइडर इलॉइट के 918 मीटर के पुराने रिकॉर्ड से बेहतर है
बागपत:

यूपी के बागपत का नाम एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय मंच पर गूंज उठा है. बिजरौल गांव के भारतीय सेना के जांबाज जवान सुमित तोमर ने रिकॉर्ड बनाया है, जिस पर पूरे देश को गर्व है. सुमित ने स्टंट राइडिंग में नया विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जगह बनाई है.

बागपत में बेंगलुरु-चेन्नई एक्सप्रेसवे पर हुई स्टंट राइडिंग में सुमित ने बाइक को दोनों हाथ छोड़कर 1714 मीटर तक दौड़ाया. उनका यह प्रदर्शन इतना शानदार रहा कि उन्होंने स्वीडन के राइडर इलॉइट का 918 मीटर का पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया. सुमित के इस कारनामे से न सिर्फ बागपत बल्कि पूरा देश गौरवान्वित है. 

सुमित तोमर ने बागपत की डीएम अस्मिता लाल से मुलाकात की, जहां डीएम ने उन्हें शुभकामनाएं दीं और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की. वहीं, जब सुमित अपने गांव बिजरौल पहुंचे तो ग्रामीणों ने उनका जोरदार स्वागत किया. सुमित कहते हैं कि उन्होंने 918 मीटर का स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है.

सुमित ने ना सिर्फ बागपत का या यूपी का बल्कि अपने इस हुनर से पूरे देश का रौशन किया है. उम्मीद है आने वाले दिनों में देश की प्रतिभाएं दुनिया में ऐसे ही अपना डंका बजती रहेंगी.

