बदायूं: मस्जिद विवाद के बाद युवक को जिंदा जलाने की कोशिश, नमाज की जगह को लेकर हुआ था झगड़ा

घटना के बाद पूरे क्षेत्र में तनाव और गुस्सा है. स्थानीय लोग पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं. पुलिस ने अभी तक इस मामले में पूरी जानकारी नहीं दी है.

इस्लामनगर थाना क्षेत्र के सहसवान रोड स्थित गोशिया मस्जिद से जुड़ी एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां मस्जिद में हुए विवाद के बाद कुछ युवकों ने एक युवक को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश की. इस वारदात से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है.

क्या है पूरा मामला?

मिली जानकारी के अनुसार, यह घटना गुरुवार को हुई. मोहल्ला मुस्तफाबाद नई बस्ती के निवासी महबूब पर युवकों ने हमला किया और उस पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, बुधवार को मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने की जगह को लेकर महबूब का कुछ स्थानीय युवकों से कहासुनी विवाद हुआ था. माना जा रहा है कि इसी बात का बदला लेने के लिए इस वारदात को अंजाम दिया गया है.

गंभीर हालत में हायर सेंटर किया रेफर

महबूब को जब आग लगाई गई, तो वह किसी तरह रस्सियां जलने की वजह से खुद को छुड़ाकर अर्ध-जली अवस्था में अपने घर पहुंचा. परिजनों ने तुरंत उसे रुदायन सीएचसी में भर्ती कराया, जहां से उसकी गंभीर हालत देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है.

घटना के बाद इलाके में तनाव

इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में तनाव और गुस्सा है. स्थानीय लोग पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं. पुलिस ने अभी तक इस मामले में पूरी जानकारी नहीं दी है, लेकिन घटना की गंभीरता को देखते हुए क्षेत्र में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है.

