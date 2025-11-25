विज्ञापन
गोंडा में एसआईआर में लगे अध्यापक ने खाया जहर, अधिकारियों पर लगाया यह गंभीर आरोप

उत्तर प्रदेश के गोंडा में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण में लगे एक सहायक अध्यापक ने मंगलवार को जहर खा लिया. उसे गंभीर हालत में लखनऊ ले जाया गया है. एक वीडियो में इस अध्यापक ने अधिकारियों पर एसआईआर के लिए दवाब डालने का आरोप लगाया है.

गोंडा:

यूपी के गोंडा जिले में मतदाता सूची पुनरीक्षण के गहन अभियान (एसआईआर) में  बीएलओ की डियूटी कर रहे एक सहायक अध्यापक ने जहर खा लिया. तबीयत खराब होने पर साथी उन्हें इलाज के लिए मेडिकल कालेज ले गए.उनकी खराब हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें लखनऊ के केजीएमयू मेडिकल कालेज रेफर कर दिया. इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने डॉक्टरों निगरानी में बीएलओ विपन यादव को एंबुलेंस से लखनऊ भिजवाया.

अध्यापक ने कहां खाया जहर

गोंडा जिले के तरबगंज तहसील अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय जैतपुर माझा में तैनात मतदाता पुनरीक्षण कार्य में लगे सहायक अध्यापक और बीएलओ विपिन यादव ने संदिग्ध परिस्थितियों में जहर खा लिया. जहर खाने के बाद सहायक अध्यापक विपिन यादव की हालत बिगड़ने लगी. उन्हें अनान फानन में परिजन नवाबगंज स्थित एक निजी अस्पताल में ले गए. वहां हालत गंभीर होने पर गोंडा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया. मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में सहायक अध्यापक विपिन यादव का इलाज किया गया. हालत में सुधार न होने पर उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें लखनऊ रेफर कर दिया गया.

इस घटना की सूचना पाकर जिला निर्वाचन अधिकारी प्रियंका निरजंन,सदर एसडीएम अशोक कुमार और गोंडा की मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रश्मि वर्मा ने पूरी घटना की जानकारी ली. विपिन यादव के इलाज को लेकर के लखनऊ में जिला निर्वाचन अधिकारी प्रियंका निरंजन द्वारा बात की. उन्होंने एंबुलेंस के माध्यम से विपिन को लखनऊ भेजा.

अध्यापक ने अधिकारियों पर क्या आरोप लगाया है

लखनऊ जाने से पहले गोंडा मेडिकल कॉलेज में भर्ती सहायक अध्यापक विपिन यादव ने कहा था कि मेरे ऊपर मतदाता पुनरीक्षण कार्य को लेकर के एसडीएम तरबगंज,बीडीओ नवाबगंज और और लेखपाल दबाव बना रहे थे. इससे परेशान होकर उन्होंने जहर खाया है.उनके इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है. 

इस संबंध में सीओ तरबगंज डॉक्टर उमेश्वर प्रताप सिंह ने बताया कि 25 नवंबर को सूचना प्राप्त हुई कि एक सहायक अध्यापक ने संदिग्ध परिस्थितियों में विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया है. उन्होंने कहा कि इस प्रकरण के संबंध में जांच कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है. 

वहीं गोंडा के मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में तैनात ईएमओ डॉक्टर आफताब आलम ने बताया की विपिन यादव गंभीर हालत इमरजेंसी लाया गया जिसको प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए लखनऊ रेफर कर दिया गया.उन्हें डॉक्टर के साथ इलाज के लिए लखनऊ भेजा गया है. 

