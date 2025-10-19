पैसे नहीं दूंगा तो लगेगा पाप... यूपी में ASP का VIDEO क्यों हो रहा वायरल, लोग बोले- वर्दी की लाज रख ली

उत्तर प्रदेश के बागपत से एक ऐसा दिल खुश करने वाला वीडियो सामने आया है, जो पुलिस की वर्दी में छिपी इंसानियत की एक मिसाल पेश करता है. यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें अपर पुलिस अधीक्षक (ASP) प्रवीण सिंह चौहान का एक छोटा सा कदम लोगों के दिलों को छू गया है.

गश्त के दौरान खरीदी दीये, दुकानदार को दिया 500 का नोट

यह तस्वीरें बागपत की हैं, जहां ASP प्रवीण सिंह चौहान दीपावली से ठीक पहले शहर में गश्त पर निकले थे. गश्त के दौरान, वह एक रेहड़ी पर पहुंचे और वहां रखी मिट्टी के दीये खरीदने लगे.

लेकिन जब दुकानदार ने पैसे लेने से इनकार कर दिया, तो ASP चौहान ने एक ऐसी बात कही, जिसने सबका दिल जीत लिया. उन्होंने मुस्कुराते हुए 500 रुपए का नोट थमा दिया और कहा— "अगर तुम्हें पैसे नहीं दूंगा तो मुझे पाप लगेगा."

दीपावली से पहले बागपत में एएसपी का एक छोटा सा कदम इंसानियत की मिसाल बन गया। गश्त के दौरान उन्होंने एक रेहड़ी से मिट्टी के दीये खरीदे, लेकिन जब दुकानदार ने पैसे लेने से इनकार किया, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए 500 रुपये थमा दिए और कहा “अगर तुम्हें पैसे नहीं दूंगा तो मुझे पाप लगेगा”… pic.twitter.com/MmNJzGj8XT — NDTV India (@ndtvindia) October 19, 2025

सीओ ने शेयर किया वीडियो, जमकर हुई तारीफ

ASP प्रवीण सिंह चौहान के इस छोटे से मगर बड़े दिल वाले कदम का वीडियो बागपत की सीओ सिटी श्रेष्ठा ठाकुर ने सोशल मीडिया पर शेयर किया. वीडियो कुछ ही घंटों में वायरल हो गया.

लोगों ने ASP प्रवीण सिंह चौहान की सादगी, संवेदनशीलता और इंसानियत की जमकर तारीफ की. उनका यह कदम दीपावली से पहले जनता और पुलिस के बीच भरोसे की डोर को और मजबूत करता है.

छोटा सा काम, बड़ा संदेश

बागपत एएसपी प्रवीण सिंह चौहान ने साबित कर दिया कि पुलिस की वर्दी में सिर्फ सख्ती ही नहीं, बल्कि संवेदनशीलता भी होती है. उनका यह कदम यह संदेश देता है कि एक छोटा सा मानवीय कार्य भी समाज पर गहरा सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है.