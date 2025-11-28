अपना दल (कमेरावादी) की विधायक पल्लवी पटेल का SIR का फार्म भरने से इनकार, वोटरों से की यह अपील

अपना दल (कमेरावादी) की नेता और सपा समर्थित विधायक प्रदेश में चल रही एसआईआर की प्रक्रिया का विरोध किया है. उन्होंने कहा है कि वो एसआईआर का फार्म नहीं भरेंगी. वह शुक्रवार को गोण्डा में पत्रकारों से बातचीत कर रही थीं. इससे पहले उन्होंने पटेल संस्थान में आयोजित बैठक में अपने कार्यकर्ताओं से पंचायत चुनाव के लिए कमर कसकर तैयार रहने को कहा.

SIR का फार्म क्यों नहीं भरेंगी पल्लवी पटेल

पल्लवी पटेल ने पत्रकारों से कहा,''मैं SIR फार्म नहीं भरूंगी और SIR प्रक्रिया का विरोध करती हूं. मेरे पास सारे दस्तावेज हैं. मैं भारत की नागरिक हूं मुझे SIR फार्म क्यों भरना चाहिए. मैं पूरी उमर वोट देती रही तो अब एसआईआर का फार्म क्यों भरुं. उन्होंने कहा कि जैसे महिला आरक्षण कागजों में रहा, वैसे ही एसआईआर भी जमीन पर नहीं उतरेगा.पल्लवी ने SIR को केंद्र सरकार का जुमला और लोकतंत्र पर हमला बयाया. उन्होंने कहा की जिन राज्यों में ज्यादा सीटें चाहिए वहां SIR कराया जा रहा है. उन्होंने कहा की उनकी पार्टी पंचायत चुनाव में अकेले उतरेगी. उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी जिला पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी के जरिए दम दिखाएगी.उन्होंने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पंचायत चुनाव के लिए कमर कसकर तैयार रहने को कहा.

उन्होंने कहा कि मेरा विरोध सिर्फ इतना है कि मेरे पास तमाम वैध दस्तावेज हैं, अगर आप अब मेरा नाम काटते हैं तो किस आधार पर काट रहे हैं, क्योंकि मैं लगातार वोट दे रही हूं, मेरे तमाम दस्तावेज हैं तो अब मुझे SIR की आवश्यकता क्यों है. वही मतदाताओं से SIR फॉर्म भरने की अपील करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि मैं मतदाताओं से सिर्फ इतना अपील करूंगी अगर आप SIR फॉर्म को ठीक समझ रहे हों तो भरें और अगर आप ठीक नहीं समझ रहे हैं तो मत भरिए.

जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य की ओर से महिलाओं पर की गई टिप्पणी के सवाल पर पटेल ने कहा कि मेरे कार्यक्रम के बारे में कुछ पूछ लीजिए दुनिया भर के जगत भद्र गुरु पता नहीं जाने क्या-क्या आप पूछ रहे हैं.मै किसी भद्रा को नहीं जानती हूं.

