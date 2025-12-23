अखलाक हत्याकांड: आरोपियों को खिलाफ केस वापस लेने वाली याचिका कोर्ट में खारिज

ग्रेटर नोएडा के दादरी में साल 2015 में हुए अखलाक हत्याकांड केस में बड़ा अपडेट आया है. आरोपियों के खिलाफ दर्ज मुकदमे को वापस लेने वाली याचिका को सूरजपुर कोर्ट ने खारिज कर दिया है. मामले में अदालत ने अभियोजन की ओर से केस वापसी की लगाई गई अर्जी को महत्वहीन और आधारहीन मानते हुए निरस्त कर दिया. केस वापस लेने के मामले में आज सुनवाई हुई थी.





18 आरोपियों को पुलिस ने किया था गिरफ्तार

अखलाक की हत्‍या के मामले में पुलिस ने आईपीसी में हत्या की धारा समेत कई धाराओं में मामला दर्ज किया था. 18 आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसमें तीन नाबालिग भी शामिल थे. एक अन्य आरोपी की 2016 में मौत हो गई थी. बाकी 14 सभी आरोपी इस समय जमानत पर बाहर हैं. नोएडा के ट्रायल कोर्ट में मुकदमा चल रहा है. इस मामले में यूपी सरकार की तरफ से ट्रायल कोर्ट में आरोपियों के खिलाफ केस वापस लेने के लिए आवेदन दाखिल किया गया था.