यूपी में कट सकते हैं डेढ़ से दो करोड़ वोट...अखिलेश यादव का SIR पर बड़ा बयान

समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा बयान देते हुए आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग मिलकर वोटर लिस्ट से नाम काटने की साजिश कर रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि जिन क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी का मजबूत वोट बैंक है, वहां एसआईआर (Special Summary Revision) प्रक्रिया के जरिए 50,000 तक वोट हटाए जा सकते हैं.

अखिलेश का दावा और चेतावनी

समाजवादी पार्टी के मौजुदा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि बीएलओ (Booth Level Officers) मुस्लिम, दलित, पिछड़े और अतिपिछड़े इलाकों में नहीं जा रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में पहले ही 65 लाख वोट काटे गए थे और यूपी में डेढ़ से दो करोड़ वोट हटाए जा सकते हैं. फर्रुखाबाद के तीन दर्जन गांवों की सूची नहीं है और लखनऊ पूर्वी में 1100 मतदाता गायब हैं.

चुनाव आयोग पर सवाल

अखिलेश ने कहा कि चुनाव आयोग ने बिना तैयारी के एसआईआर प्रक्रिया शुरू कर दी है और बीएलओ पर दबाव बनाया जा रहा है. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि काम के प्रेशर के कारण गुजरात, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और राजस्थान में बीएलओ ने आत्महत्या तक कर ली.

बीजेपी पर हमला

अखिलेश ने कहा कि बीजेपी सत्ता में आने के बाद भ्रष्टाचार की ऊंचाई पर पहुंच गई है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी आज की बात नहीं करती, सिर्फ भविष्य की बात करती है. अखिलेश ने कहा कि यूपी में चुनाव के लिए 414 दिन बचे हैं और समाजवादी पार्टी इस साजिश का मुकाबला करने के लिए तैयार है. उन्होंने निर्वाचन आयोग से एसआईआर प्रक्रिया के लिए समय बढ़ाने की मांग की.

