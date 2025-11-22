यूपी में कट सकते हैं डेढ़ से दो करोड़ वोट...अखिलेश यादव का SIR पर बड़ा बयान

- सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट से नाम काटने की साजिश का आरोप लगाया है
- उन्होंने कहा कि SIR के जरिए समाजवादी पार्टी के मजबूत वोट बैंक वाले इलाकों से 50 हजार वोट हटाए जा सकते हैं
- अखिलेश यादव ने दावा किया कि बीएलओ मुस्लिम, दलित, पिछड़े और अतिपिछड़े इलाकों में नहीं जा रहे
समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा बयान देते हुए आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग मिलकर वोटर लिस्ट से नाम काटने की साजिश कर रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि जिन क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी का मजबूत वोट बैंक है, वहां एसआईआर (Special Summary Revision) प्रक्रिया के जरिए 50,000 तक वोट हटाए जा सकते हैं.
अखिलेश का दावा और चेतावनी
समाजवादी पार्टी के मौजुदा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि बीएलओ (Booth Level Officers) मुस्लिम, दलित, पिछड़े और अतिपिछड़े इलाकों में नहीं जा रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में पहले ही 65 लाख वोट काटे गए थे और यूपी में डेढ़ से दो करोड़ वोट हटाए जा सकते हैं. फर्रुखाबाद के तीन दर्जन गांवों की सूची नहीं है और लखनऊ पूर्वी में 1100 मतदाता गायब हैं.
ये भी पढ़ें : 'बाबर के नाम पर एक भी ईंट नहीं रखने दी जाएगी', हुमायूं कबीर को भाजपा नेताओं ने दिया जवाब
चुनाव आयोग पर सवाल
अखिलेश ने कहा कि चुनाव आयोग ने बिना तैयारी के एसआईआर प्रक्रिया शुरू कर दी है और बीएलओ पर दबाव बनाया जा रहा है. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि काम के प्रेशर के कारण गुजरात, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और राजस्थान में बीएलओ ने आत्महत्या तक कर ली.
बीजेपी पर हमला
अखिलेश ने कहा कि बीजेपी सत्ता में आने के बाद भ्रष्टाचार की ऊंचाई पर पहुंच गई है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी आज की बात नहीं करती, सिर्फ भविष्य की बात करती है. अखिलेश ने कहा कि यूपी में चुनाव के लिए 414 दिन बचे हैं और समाजवादी पार्टी इस साजिश का मुकाबला करने के लिए तैयार है. उन्होंने निर्वाचन आयोग से एसआईआर प्रक्रिया के लिए समय बढ़ाने की मांग की.
ये भी पढ़ें : कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के आश्रम से किडनैप की गई बच्ची को पुलिस ने खोजा, CCTV ने आरोपी तक पहुंचाया
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं