नेपाल की तरह भारत में भी जनता सड़क पर... अखिलेश यादव ने ऐसा क्यों कहा?

- समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारत में नेपाल जैसी राजनीतिक स्थिति बनने की संभावना व्यक्त की.
- उन्होंने सरकार पर वोट चोरी के गंभीर आरोप लगाते हुए चुनावों में गड़बड़ी की बात कही.
- अखिलेश यादव ने कहा कि पड़ोसी देशों की तरह जनता यहां भी सड़कों पर उतर सकती है.
समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार को भारत में नेपाल (Akhilesh Yadav On Nepal) जैसी स्थिति पैदा होने की बात कही. उन्होंने सरकार और चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाया और कहा कि पड़ोस में जो जनता करती दिख रही है, हो सकता है कि वह यहां भी हो.अखिलेश यादव ने नेपाल के हालात पर पूछे गए सवाल पर कहा कि अगर वोट चोरी होती रही तो जो हमारे पड़ोसी मुल्कों में हो रहा है, वैसा हमारे यहां भी हो सकता है.
नेपाल जैसी स्थिति यहां भी आ सकती है
दरअसल अखिलेश यादव शुक्रवार को पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में मौजूद थे. उनसे सवाल किया गया कि भारत के पड़ोसी देशों, जैसे श्रीलंका, बांग्लादेश और अब नेपाल में जिस तरह आंदोलन हुआ, क्या ऐसी स्थिति भारत में भी आ सकती है?
वोट की डकैती हुई तो जनता सड़क पर आएगी
इस सवाल के जवाब में उन्होंने बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगाते हुए कहा कि कुंदरकी चुनाव में ज़िलाधिकारी और कमिश्नर को निर्देश दिए गए थे. इसी तरह रामपुर में भी चुनाव छीन लिया गया था. मीरापुर और अयोध्या में एक मंत्री का आदमी पकड़ा गया था. चुनाव आयोग को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि वोट चोरी कहीं ना हो. इसके बाद अखिलेश यादव ने कहा कि वोट की डकैती होती है तो आस पास के देशों की तरह जनता सड़क पर दिखाई देगी.
