'कार पलटने का सीन और बुलडोजर स्टंट है या नहीं', CM योगी पर बनी फिल्म को लेकर अखिलेश का तंज

Akhilesh Yadav News: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बनी फिल्म 'Ajey, The Untold Story of a Yogi' शुक्रवार को रिलीज हुई. शनिवार को समाजवादी पार्टी के मुखिया और UP के पूर्व CM अखिलेश यादव ने लखनऊ में आयोजित प्रेस कॉफ्रेंस में इस फिल्म पर प्रतिक्रिया दी. समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी पर बनी फिल्म पर तंज करते हुए कहा कि केस वापसी का, कार पलटने का सीन है या नहीं, बुलडोजर का स्टंट है या नहीं है? डायलॉग ओरिजनल है या... ? आपसी लड़ाई के सीन है या नहीं? सपा चीफ अखिलेश यादव ने योगी की फिल्म को लेकर कहा मूवी तो फ्लॉप होने से पहले ही फ्लॉप हो गई है.

योगी की फिल्म पर अखिलेश यादव का तंज

इस फिल्म से जुड़े सवाल पर पत्रकारों से सवाल करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि आप ये बताएं कि उस मूवी में डायलॉग हैं या बीप लगी है. वो मुकदमा पलटने वाला सीक्वेंस है कि नहीं है, कार पलटने वाला सीन है या नहीं है, बुलडोजर स्टंट है कि नहीं है. आपस की लड़ाई का क्लाइमेक्स है या नहीं, डिप्टी सीएम के पर्दे के पीछे वाले डायलॉग है या नहीं.

आवारा पशुओं के आतंक पर भी बोले अखिलेश यादव

लखनऊ में आयोजित प्रेस कॉफ्रेंस में अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में आवारा जानवरों के आतंक पर भी अपनी बात कही. उन्होंने कहा कि कानपुर में सांड ने हमला किया, पीलीभीत, बहराइच में लगातार जंगली जानवरों के हमले बढ़े हैं. गुलदार, भेड़िया, बाघ, तेंदुए के हमले से जनता पीड़ित है. छुटा जानवरों की समस्या के समाधान के लिए पीएम से भी आश्वासन दिलाया था.

'बजट साफ हो गया, नदियां साफ नहीं हुई'

उन्होंने कहा कि सुनने में आ रहा कि दूध गोबर निकाल के बेच रहे, चारे में भी करप्शन है. गौशला में बड़े पैमाने पर गाय माता की जान जा रही है. शासन प्रशासन के स्तर पर आईएएस लोगों को छूटा जानवर के रखरखाव की जिमेदारी दी गयी थी लेकिन कुछ नहीं हुआ. गोरखधंधा करने वालो से वन क्षेत्र कैसे बचेगा, 200 करोड़ पेड़ लगाए उसका बजट तो साफ कर दिया, बजट साफ हो गया नदियां साफ नहीं हुई, पेड़ लगाने वाले पैसा कहीं ओर जा रहा है.

आदिवासी हितों की अनदेखी कर रही सरकारः अखिलेश

उन्होंने आगे कहा कि आदिवासी के अधिकार की अनदेखी सरकार कर रही है. वन संपदा दूसरों की हाथ में सरकार दे रही है. हर जगह हालात खराब है उत्तराखंड में बादल फटने से तबाही हुई, हिमालय बचाने की बात सपा ने सबसे पहले की. हिमालय को बचाया नहीं गया. बल्कि डायनामाइट लगाकर अपने लोगों को लाभ पहुचाने के लिए प्रोजेक्ट बना रहे हैं.

अखिलेश यादव ने आगे कहा कि जबसे बीजेपी आयी है, तालाबों पर कब्जा करके बिल्डिंग बन गयी है. सरकार को प्रैक्टिकल अप्प्रोच बनाकर रखना चाहिए, वन रक्षकों को बेहतर ट्रेनिंग देनी चाहिए, इस समय सरकार का वन विभाग लूट रहा है, बजट का गोरखधंधा चल रहा है. अधिकारी लूट रहे हैं.

हिरासत में मौत पर भी अखिलेश का तंज

महिला की सुरक्षा और हिरासत में मौत के मामलों को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं बेटियां कहाँ है? कस्टोडियाल डेथ कहां हो रही हैं, सरकार आंकड़े बताए. पशु तस्करी के बाद आईपीएस पर करवाई की गई, बड़े पैमाने पर जाति धर्म देकर झूठे मुक़दमे लगाए, ट्रांसफर समाधान नहीं, सरकार ऐसे लोगों को टर्मिनेट करें.

एनकाउंटर से अपराधी सुधर जाते तो बरेली कैसे आ गए...

यूपी पुलिस के एसटीएफ मुठभेड़ पर सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान पर अखिलेश यादव ने सवाल उठाते हुए कहा कि सच आप भी जानते हो, बता रहे कि 20 हजार एनकाउंटर हुए, क्या पता 10 हजार हुआ ही? मुठभेड़ से अपराधी सुधरते तो रास्ता भूलकर बरेली कैसे आ गए? गोरखपुर में पहले भी पशु तस्करी होती रही है, ये पहली घटना नहीं है, एनकाउंटर केवल दिखावटी है, स्क्रिप्ट बनाकर दे दिया कि गलती से यूपी आ गए.



केंद्र पर हमला करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि फॉरेन पॉलिसी कमजोर क्यों हो गयी? आपकी क्या तैयारी है, WTO के बाद जो गलतीत हुई वो लगातार होती जा रही है. हम दूसरों पर निर्भर होते जा रहे है. जिसे देश से जमीन को लेकर विवाद रहे उसके साथ व्यापार बढ़ा रहे है.