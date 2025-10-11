विज्ञापन
अतीक अहमद के बाद मुख्तार अंसारी, माफिया का कब्जा हटाकर अब लखनऊ में गरीबों को घर देंगे योगी

सीएम योगी के वादों को पूरा करने के प्रयास लखनऊ में भी पूरे होने वाले हैं. लखनऊ में मुख्‍तार अंसारी के अवैध कब्‍जे से छुड़ाई गई जमीन पर भी घर बनकर तैयार हैं और उसके अलॉटमेंट की प्रक्रिया चल रही है.

लखनऊ में मुख्‍तार अंसारी के अवैध कब्‍जे से छुड़ाई गई जमीन पर भी घर बनकर तैयार हैं. (फाइल फोटो)
लखनऊ:

उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक तरफ माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का दावा कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने ये भी वादा किया था कि माफियाओं की कब्‍जाई हुई सरकारी जमीनों को कब्‍जामुक्‍त कराकर वो गरीबों को घर मुहैया कराएंगे. अब धीरे-धीरे सीएम योगी अपना वादा पूरा करते दिखाई दे रहे हैं. 

योगी आदित्यनाथ के वादे के पूरे होने की शुरुआत प्रयागराज से हुई, जब माफिया अतीक अहमद के कब्‍जे वाली जमीन को वापस लेकर उस पर घर बनाए गए और उन घरों की चाबी गरीबों को सौंपी गई. प्रयागराज में जिस जमीन पर अतीक का कब्‍जा था, उस पर 70 घर बनाकर गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों को उसका मालिकाना हक दे दिया गया. 

सीएम के वादों को पूरा करने के प्रयास लखनऊ में भी पूरे होने वाले हैं. लखनऊ में मुख्‍तार अंसारी के अवैध कब्‍जे से छुड़ाई गई जमीन पर भी घर बनकर तैयार हैं और उसके अलॉटमेंट की प्रक्रिया चल रही है. लखनऊ के डालीबाग में करीब 23 हजार स्‍क्‍वायर फीट जमीन पर 72 फ्लैट्स बनाए गए हैं और अगले महीने तक इसका अलॉटमेंट का काम पूरा हो जाएगा.  बेहद पॉश इलाके में बने इस वन बीएचके फ्लैट की कीमत मात्र 10 लाख 70 हजार रुपए रखी गई है.  

कब्‍जा करने वालों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश 

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने कई भाषणों में इस योजना का जिक्र कर चुके हैं. उन्होंने अधिकारियों से कहा था कि माफियाओं के कब्‍जे से सरकारी जमीनों को छुड़ाया जाए और उन जमीनों पर सस्ते फ्लैट बनाकर गरीबों को दिए जाएं. उन्होंने निर्देश दिया था कि कोई दबंग या भूमाफिया किसी की जमीन पर जबरन कब्‍जा कर रहा हो तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए. 

गरीब की झोपड़ी/दुकान पर न चले बुलडोजर: CM योगी 

गरीबों को आशियाना देने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक तरफ माफियाओं की कब्‍जे वाली जमीनों पर फ्लैट्स बनाने के निर्देश दिए थे वहीं सरकारी जमीनों पर झुग्गी बनाकर रहने वाले गरीबों को उस जमीन का पट्टा करके उन्हें सौंपने को भी कहा था. उन्होंने साफ कहा था कि अगर कहीं अवैध निर्माण गिराने की कार्रवाई हो रही है तो ये सुनिश्चित करना होगा कि इस दौरान किसी गरीब की झोपड़ी/दुकान पर बुलडोजर नहीं चले. 

फिलहाल धीरे-धीरे सीएम के वादे जमीन पर उतरते दिखाई दे रहे हैं. एक तरफ गरीबों की झुग्गियों वाली जमीनों को उनके नाम पट्टा किया जा रहा है तो दूसरी तरफ जिन जमीनों पर माफियाओं के आलीशान कोठियों में जगमगाहट दिखाई देती थी, वहां अब गरीबों के घरों में दीपावली के दीप झिलमिलाएंगे.

