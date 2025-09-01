हत्यारे ने फोन डायवर्ट कर पुलिस को भरमाया, आखिर 'चोरी' पकड़ी गई, जानें कैसे युवती का प्रेमी चढ़ा हत्थे

उत्तर प्रदेश के अयोध्‍या में रविवार को एक युवती की हत्‍या मामले में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है. दरअसल, हत्‍या के बाद आरोपी ने कॉल डायवर्ट कर पुलिस को भरमाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस के आगे उसकी एक न चली. हालांकि आरोपी ने पुलिस घेराबंदी को तोड़कर और दरोगा की रिवॉल्वर छीनकर भागने की भी कोशिश की. हालांकि पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली मारी, जिससे वह घायल हो गया. बाद में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया.

दरअसल, अयोध्या जनपद के थाना कैंट में रविवार को युवती की हत्या के मामले में पुलिस की जांच में सामने आया है कि हत्या युवती के प्रेमी राजीव यादव ने की थी, जबकि प्रारंभिक जांच में संदेह आलोक निषाद पर जताया जा रहा था.

पुलिस को गुमराह करने की कोशिश

राजीव यादव ने पुलिस को गुमराह करने के लिए युवती के मोबाइल में कॉल फारवर्डिंग आलोक निषाद के नंबर पर कर दी थी. इसी कारण हर कॉल आलोक निषाद के पास जा रहा था और पुलिस कंफ्यूज होती रही. पुलिस को तब बड़ा सुराग मिला जब घटनास्थल से थोड़ी ही दूरी पर ईंट के नीचे दबा युवती का मोबाइल बरामद हुआ. फोन ऑन था और कॉल फॉरवर्डिंग की सच्चाई उजागर हो गई.

पुलिस के साथ मुठभेड़ में लगी गोली

घटनास्थल से थोड़ी दूर एक बाग में राजीव यादव को पकड़ने के लिए पुलिस ने घेराबंदी की. इस दौरान उसने एक दरोगा की रिवॉल्वर छीनकर भागने की कोशिश की लेकिन पुलिस की जवाबी फायरिंग में उसके पैर में गोली लग गई. घायल अवस्था में उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

आरोपी ने दुष्‍कर्म के बाद की हत्‍या

अयोध्या के SSP डॉ. गौरव ग्रोवर ने बताया कि 31 अगस्त को युवती की हत्या हुई थी और तभी से जांच जारी थी. सूत्रों के अनुसार, राजीव यादव युवती की बढ़ती मांगों से परेशान था. हत्या वाली रात उसने अपने बड़े भाई के फोन से युवती को बुलाया. इस दौरान दोनों के बीच कहासुनी हो गई, जिसके बाद राजीव ने पहले युवती से दुष्कर्म किया और फिर उसी की सलवार से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी.

फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और उस पर हत्या और दुष्कर्म के गंभीर मामले दर्ज किए गए हैं. पुलिस अब पूरे घटनाक्रम की कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए आगे की कार्रवाई कर रही है.