ATM से निकाल सकते हैं PF का पैसा, EPFO ने बताया- कब से मिलेगी ये सुविधा!

EPFO अपने मेंबर्स को एक स्पेशल कार्ड जारी कर सकता है, जो सीधे उनके PF अकाउंट से लिंक होगा. पैसा निकालने से पहले, सदस्य को मौजूदा नियमों के अनुसार ऑनलाइन क्लेम करना होगा.

  • कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जनवरी 2026 से अपने सदस्यों को PF सीधे एटीएम से निकालने की सुविधा शुरू कर सकता है
  • EPFO 3.0 डिजिटल प्लेटफॉर्म के तहत यह सुविधा क्लेम सेटलमेंट के बाद मिनटों में पैसे उपलब्ध कराएगी
  • इस सुविधा के लिए सदस्यों को एक स्पेशल कार्ड मिलेगा जो उनके पीएफ खाते से सीधे जुड़ा होगा
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने करोड़ों खाताधारकों को बड़ी राहत देने की तैयारी में है. EPFO जल्द ही एक ऐसी सुविधा शुरू करने जा रहा है, जिसके तहत कर्मचारी अपने प्रोविडेंट फंड (PF) का पैसा सीधे ATM से निकाल सकेंगे. यह सुविधा EPFO के महत्वाकांक्षी डिजिटल प्लेटफॉर्म EPFO 3.0 का एक हिस्सा होगी.

कब से मिलेगी यह सुविधा?

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ATM से PF निकासी की यह खास सुविधा जनवरी 2026 यानी अगले साल के पहले महीने से शुरू हो सकती है. हालांकि, इस पर अंतिम मुहर लगना अभी बाकी है. सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) की अगली मीटिंग में इस प्रस्ताव पर चर्चा होने की संभावना है, जिसके बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा.

क्या है EPFO 3.0?

केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने EPFO को बैंक जैसे प्रोसेस फॉलो करने के निर्देष दिए हैं, जिससे ग्राहकों को तेजी और आसानी से सर्विस मिल सके. अभी मौजूदा समय में पीएफ से पैसा निकालने में कम से कम 4 से 5 दिन का समय लगता है.

मुख्य बातें:

ATM से पैसा निकालने की सुविधा शुरू होने के बाद, मेंबर्स को इमरजेंसी में पैसा निकालने के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा. क्लेम सेटलमेंट के बाद पैसा मिनटों में मिल जाएगा, जबकि अभी इसमें 4 से 5 दिन का समय लग जाता है.

मेंबर्स PF खाते से पैसा निकालने के लिए ATM के अलावा UPI का इस्तेमाल भी कर सकेंगे.

रिपोर्ट्स के अनुसार, ATM से निकाली जाने वाले अमाउंट की एक सीमा तय की जा सकती है. शुरुआती दौर में यह सीमा 1 लाख रुपये तक हो सकती है, हालांकि इस पर अंतिम फैसला CBT की बैठक में लिया जाएगा.

क्या रहेगा प्रोसेस

EPFO अपने मेंबर्स को एक स्पेशल कार्ड जारी कर सकता है, जो सीधे उनके PF अकाउंट से लिंक होगा. पैसा निकालने से पहले, सदस्य को मौजूदा नियमों के अनुसार ऑनलाइन क्लेम करना होगा. क्लेम अप्रूव होने के बाद, वे इस कार्ड का उपयोग करके किसी भी ATM से पैसे निकाल सकेंगे.

करोड़ों सदस्यों को होगा फायदा

EPFO की इस नई पहल से करीब 7.8 करोड़ से अधिक सब्सक्राइबर्स को सीधा लाभ मिलेगा. यह सुविधा न केवल पैसा निकालने के प्रोसेस को आसान और तेज बनाएगी, बल्कि किसी इमरजेंसी स्थिति में कर्मचारियों के लिए फंड की कमी को पूरा करेगी.

