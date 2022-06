WhatsApp यूजर्स अब छिपा सकेंगे प्रोफाइल फोटो और लास्ट सीन, जल्द मिलेगा मेंबरशिप अप्रवूल फीचर

जल्द सभी के लिए रोआउट होंगे फीचर्स

WhatsApp अपने यूजर्स के लिए लगातार नए फीचर्स मुहैया कराता रहता है. इन दिनों WhatsApp ने अपने सभी यूजर्स के लिए एक नया प्राइवेसी फीचर रोल आउट करना शुरू कर दिया है. नए प्राइवेसी फीचर की मदद से ऐप यूजर्स अपनी प्रोफाइल फोटो और लास्ट सीन को लोगों से छिपा सकेंगे. एंड्रॉयड और आईओएस यूजर्स को लास्ट सीन और प्रोफाइल फोटो की प्राइवेसी सेटिंग्स में एवरीवन, My Contacts और Nobody का विकल्प दिखते थे. जबकि अब एक और विकल्प के रूप में My Contacts Except को अलग से जोड़ा गया.