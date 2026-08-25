क्या है लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना? यूपी सरकार ने महिलाओं को दे दिया बड़ा तोहफा

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में 25 अगस्त को कैबिनेट की अहम बैठक की गई. इस बैठक में कई अहम मुद्दों को मंजूरी दी गई है. इसमें कैबिनेट ने सबसे अहम योजना को मंजूरी दे दी है. जिसका नाम लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना (Lokmata Ahilyabai Matrushakti Yojana) जो महिलाओं के लिए है. योजना के तहत बुजुर्ग महिलाओं को राज्य परिवहन निगम की बसों में आजीवन मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी. रक्षाबंधन से ठीक पहले योगी सरकार का यह फैसला काफी चर्चाओं में है.

लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना महिलाओं के लिए अहम योजना है, जो सरकार की बड़ी पहल है. इस योजना में 60 साल से अधिक आयु की महिलाओं को यूपी राज्य परिवहन निगम (UPSRTC) की सभी बसों में आजीवन (Lifetime) मुफ्त यात्रा करने की सुविधा देने का प्रावधान किया जाएगा.

इस योजना के लिए कौन महिलाएं होगी पात्र

बताया जा रहा है कि लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना में 60 साल या उससे अधिक आयु की महिलाओं को लाभ दिया जाएगा. हालांकि इसके लिए महिलाओं के पास स्थानीय पते का आधार कार्ड या वोटर आईडी दस्तावेज के रूप में दिखाना होगा. इससे उनकी आयु का भी वेरिफिकेशन हो सकेगा. यानी उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में सफर करते वक्त आधार या वोटर आई कार्ड साथ में लेकर चलना होगा.

इस योजना में महिलाओं को किसी तरह के आवेदन की जरूरत नहीं होगी. बस यात्रा के दौरान आधार और वोटर आईडी जैसे प्रमाण दिखाकर मुफ्त टिकट लिया जा सकेगा. एक अनुमान के तहत यूपी में 1 करोड़ से अधिक बुजुर्ग महिलाएं हैं.

बता दें, यूपी कैबिनेट में यूपी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए 250 नई इलेक्ट्रिक बसों को खरीदने की मंजूरी भी दी गई है. इससे यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी और प्रदूषण से भी राहत मिलेगी. इलेक्ट्रिक बस योजना के लिए 425 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.

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