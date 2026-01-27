What to do if you get stuck in a snow storm : बर्फ से ढकी वादियों में घूमने का मन तो हर किसी का करता है. बर्फीली पहाड़ियों में घूमने का अपना एक अलग ही मजा और एक्सपीरियंस होता है. ऐसे बर्फीले मौसम का मजा लेने के लिए लोग ज्यादातर गुलमर्ग, मसूरी, मनाली और शिमला का रास्ता पकड़ते हैं. लेकिन कभी-कभी बर्फीले रास्तों का सफर बहुत मुसीबत में डाल देता है. क्योंकि अचानक से होने वाले स्नो फॉल से रास्ते जाम और रास्ते पर चलने वाली गाड़ियां भी फंस जाती हैं. ऐसे में तापमान जीरो से भी नीचे जाने लगता है और पर्यटकों को रातभर होटल, हॉस्टल और कार में दिन रात गुजराने पड़ जाते हैं. हम आपको बताएंगे उन सॉल्यूशन के बारे में, जो स्नोफॉल में फंसने के दौरान बड़े काम आ सकते हैं.

स्नोफॉल में फंस जाएं तो क्या करें | What to do if you get stuck in a snowfall

बर्फ को साफ करें

जब स्नोफॉल में फंसने की नौबत आ जाए तो अपनी कार से बर्फ को साफ करते रहें, नहीं तो कार पूरी तरह से बर्फ में समा जाएगी. इसलिए कार से बाहर निकलकर उस पर से बर्फ को हटाते रहें.

ट्रैक्शन कंट्रोल को डिएक्टिवेट करें

बर्फबारी में फंसने के बाद कार का ट्रैक्शन कंट्रोल डिएक्टिवेट कर दें. यह एक सेफ्टी सिस्टम है, जिससे कार फिसलन वाले रास्तों पर अपनी मजबूत पकड़ बना लेती है. इससे गाड़ी के पहिए कंट्रोल में रहते हैं. स्नो फॉल से निकलने के बाद ट्रैक्शन कंट्रोल एक्टिव कर दें.

आसपास के लोगों से मदद लें

स्नो फॉल में फंसने के दौरान इस बात का ध्यान जरूर रखें कि गाड़ी बर्फ में पूरी तरह ना धंसे, इसलिए कार को आगे-पीछे करने के लिए आसपास के लोगों से मदद जरूर लें. ऐसे समय में एक-दूजे की मदद करें.

धीरे-धीरे गाड़ी चलाना शुरू करें

स्नोफॉल के दौरान गाड़ी को धीरे-धीरे चलाना जारी रखें. गाड़ी को कम गियर पर चलाएं लेकिन चलाते रहें. इससे आप और आपकी गाड़ी बर्फबारी के बीच ना तो जमेगी और ना ही फसेगी. अगर यह तरीका काम ना करें तो पहियों के नीचे चटाई बिछा दें.

इन चीजों का करें छिड़काव

इन सब उपायों के अलावा बर्फबारी के दौरान नमक रेत या कैट लिटर का छिड़काव करें. इससे बर्फ अपना स्थान छोड़ देगी और टूटकर बिखरने लगेगी., लेकिन बाद में इसे साफ कर दें, नहीं तो इससे कार का कलर भी फेड हो सकता है.

एंटीफ्रीज साथ लेकर चलें

जब भी बर्फीली वादियों में घूमने जाएं तो एंटीफ्रीज साथ में जरूर कैरी करें. एंटीफ्रीज का काम गाड़ियों के इंजन में कूलेंट का काम करता है. एंटीफ्रीज इंजन को ज्यादा ठंड में जमने और ज्यादा गर्मी में उबालने से बचाता है. एंटीफ्रीज को पानी में मिला लें, तो वह इंजन को अपने कंट्रोल में रखता है. मगर बाद में एंटीफ्रीज को साफ करना ना भूलें.