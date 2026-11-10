पटना में वाटर मेट्रो सेवा की आज होगी शुरुआत, जानें रूट से लेकर किराया और अन्य खास सुविधाएं

बिहार की राजधानी पटना में सार्वजनिक परिवहन और जल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गंगा नदी पर बहुप्रतीक्षित वाटर मेट्रो सेवा की शुरुआत 10 नवंबर को की जा रही है. पर्यावरण के अनुकूल और आधुनिक तकनीक से लैस इस सेवा के शुरू होने से शहरवासियों को सड़क के ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी और गंगा के रास्ते सफर का एक नया और आरामदायक विकल्प मिलेगा. करीब 12 किलोमीटर से भी लंबा वाटर मेट्रो सेवा पश्चिमी पटना को पूर्वी पटना से जोड़ेगी. हालांकि अभी दीघा घाट से गांधी घाट तक की सेवा शुरू की जा रही है जो आगे कंगन घाट तक विस्तार किया जाएगा.

पटना वाटर मेट्रो सेवा का रूट और पड़ाव

पटना वाटर मेट्रो सेवा का पहला चरण लगभग 9 किलोमीटर लंबा है, जो दीघा घाट से शुरू होकर एनआईटी घाट यानी गांधी घाट तक जाएगी. इसके बाद गाय घाट और कंगन घाट को जोड़ा जाएगा. एनआईटी घाट जो छात्रों और पर्यटकों के लिए मुख्य केंद्र है और यहां चार्जिंग स्टेशन भी बनाया गया है. इसमें गाय घाट पटना का व्यापारिक केंद्र है और कंगन घाट तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब के निकट है.

बोट की विशेषताएं और आधुनिक सुविधाएं

इस सेवा के तहत 'एमवी गोमधार कुंवर' नामक अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक हाइब्रिड कैटामरान बोट का संचालन किया जा रहा है, जो बैटरी और बिजली दोनों पर कार्य करती है. इस एयर-कंडीशन्ड (AC) बोट में एक बार में लगभग 75 से 100 यात्री आराम से सफर कर सकते हैं. यह पर्यावरण के अनुकूल पूरी तरह प्रदूषणमुक्त इलेक्ट्रिक बोट है.

बोट के भीतर आरामदायक सीटें, चौड़ी कांच की खिड़कियां जिससे बाहर के सुंदर नजरे दिख सकें, सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे, आधुनिक एलसीडी स्क्रीन और लाइफ जैकेट की पुख्ता व्यवस्था की गई है.

किराया और टाइम टेबल

आम लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस सेवा का किराया लगभग 20 रुपये से 50 रुपये के बीच तय किया गया है, जिससे रोजाना यात्रा करने वाले यात्रियों और पर्यटकों दोनों के लिए आसानी हो सके. वहीं 5 साल से कम बच्चे का कोई किराया नहीं होगा. यह सेवा निर्धारित समयानुसार सुबह से लेकर शाम तक गंगा घाटों के बीच संचालित होगी, जिससे यात्रियों को आवागमन में सुगमता होगी.

भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI) और बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम (BSTDC) की इस संयुक्त पहल से पटना में जल परिवहन शुरू हो रहा है, जिससे पर्यटन को भी बड़ा बढ़ावा मिलेगा.

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