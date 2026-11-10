दिल्ली वालों को नमो यमुना रिवर सफारी की सौगात, 12 KM का सफर, जानें किराये से लेकर एंट्री के नियम तक सबकुछ

राजधानी दिल्ली के लोगों को पर्यटन और मनोरंजन के लिए दिल्ली सरकार ने बड़ी सौगात दी है. दिल्ली में 10 नवंबर 2026 से 'नमो यमुना रिवर सफारी' (Namo Yamuna River Safari) की आधिकारिक शुरुआत हो गई है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा इस फेरी सेवा का उद्घाटन किया गया है, जिसके बाद अब लोग यमुना नदी में फेरी के जरिए सफारी का आनंद उठा सकेंगे. यह केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और DDA का एक संयुक्त प्रोजेक्ट है.

9 बजे सुबह से 9 बजे रात्रि तक सेवा

इस बारे में दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने बताया कि नमो यमुना रिवर सफारी के साथ नदी के पास सुंदर मनोरंजन क्षेत्र भी बनाया गया है. यहां बच्चों के लिए गेमिंग की सुविधा है और खाने-पीने के लिए फूड जोन भी मौजूद है. हर शाम भगवान कृष्ण और यमुना मैया पर आधारित एक म्यूजिकल फाउंटेन भी चलेगा. उन्होंने बताया कि सुबह 9 बजे से इसमें एंट्री शुरू होगी और रात 9 बजे आखिरी टिकट दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि आने वाले समय में हम यहां नावों की संख्या भी बढ़ाएंगे.

क्या है रूट और कितना है समय?

नमो यमुना रिवर सफारी के तहत सोनिया विहार के वजीराबाद घाट से जगतपुर गांव स्थित शनि मंदिर घाट तक 6 किलोमीटर लंबे जलमार्ग पर फेरी चलाई जाएगी. इसके बाद शनि मंदिर घाट से फेरी वापस वजीराबाद घाट पर लौटेगी. इस तरह कुल आने-जाने की यात्रा 12 किलोमीटर की होगी. इस पूरी रिवर सफारी में लगभग 35 से 40 मिनट का समय लगेगा.

टिकट की कीमत और सुरक्षा व्यवस्था

नमो यमुना रिवर सफारी का आनंद लेने के लिए प्रति व्यक्ति 500 रुपये का टिकट निर्धारित किया गया है. इसके अलावा जो लोग फेरी में सफर नहीं करना चाहते, लेकिन केवल घाट क्षेत्र या प्लेटफॉर्म पर घूमना चाहते हैं, उनके लिए 50 रुपये का एंट्री टिकट रखा गया है. यह फेरी पूरी तरह से एयर-कंडीशनक्ड (AC) है, जिसमें एक बार में 30 यात्री सफर कर सकते हैं. यात्रियों के बैठने के लिए आरामदायक व्यवस्था के साथ-साथ ऊपर डेक पर खड़े होकर यमुना नदी और उसके आसपास के खूबसूरत नजारों को देखने का विकल्प भी मौजूद है. यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी के लिए लाइफ जैकेट की अनिवार्य व्यवस्था की गई है.

घाट पर विकसित की गई अन्य सुविधाएं

पर्यटक सिर्फ फेरी राइड ही नहीं, बल्कि वजीराबाद घाट पर अन्य आधुनिक सुविधाओं का भी लाभ उठा सकेंगे. यहां यात्रियों के लिए फूड कियोस्क, रेस्टोरेंट और बच्चों के मनोरंजन के लिए विशेष तौर पर 'किड्स जोन' (Kids Zone) तैयार किए गए हैं. सुरक्षा संबंधी सभी जांच और सफल ट्रायल के बाद शुरू हुई यह सेवा दिल्ली के पर्यटन में एक नया अध्याय जोड़ेगी.

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