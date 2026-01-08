Republic Day 2026: गणतंत्र दिवस परेड देखने का मौका! सिर्फ ₹20 में बुक करें टिकट, जानें स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस

भारत 26 जनवरी 2026 को अपना 77वां गणतंत्र दिवस (Republic Day 2026)मनाने जा रहा है और राजधानी दिल्ली में इस उत्सव की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं. देशवासियों और विदेशी दर्शकों के लिए यह मौका सालभर का सबसे खास दिन होता है, जब वे भारतीय सैन्य शक्ति, राज्यों की सांस्कृतिक झांकियों और रंगारंग प्रदर्शन को करीब से देख सकते हैं. गणतंत्र दिवस की परेड 26 जनवरी को होगी, जबकि बीटिंग द रिट्रीट समारोह 28 और 29 जनवरी को आयोजित किया जाएगा. अगर आप इस आयोजन में शामिल होना चाहते हैं, तो टिकट पहले से बुक करना जरूरी है.

गणतंत्र दिवस परेड हर साल नई दिल्ली के राजपथ पर आयोजित होती है. इसमें भारतीय सेना, अर्धसैनिक बल और सभी राज्यों की झांकियों का शानदार प्रदर्शन किया जाता है. 26 जनवरी 2026 को होने वाली मुख्य परेड के अलावा, उत्सव का समापन 29 जनवरी को 'बीटिंग द रिट्रीट' समारोह के साथ होता है. इन दोनों ही कार्यक्रमों के लिए टिकट की कीमतें बहुत कम रखी गई हैं ताकि हर कोई इस गौरवशाली पल का हिस्सा बन सके.

गणतंत्र दिवस परेड और बीटिंग द रिट्रीट का पूरा शेड्यूल

इवेंट तारीख टिकट की कीमत समय गणतंत्र दिवस परेड 26 जनवरी 2026 ₹20 – ₹100 सुबह 9 बजे से जब तक कोटा खत्म न हो जाए बीटिंग द रिट्रीट (रिहर्सल) 28 जनवरी 2026 ₹20 सुबह 9 बजे से जब तक कोटा खत्म न हो जाए बीटिंग द रिट्रीट 29 जनवरी 2026 ₹100 सुबह 9 बजे से जब तक कोटा खत्म न हो जाए



परेड की खासियत

परेड के दौरान आप भारतीय सेना के आधुनिक टैंक, तोपें और आसमान में लड़ाकू विमानों का हैरतअंगेज प्रदर्शन देख सकेंगे. इसके साथ ही देश के अलग-अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सांस्कृतिक झांकियां भारत की 'विविधता में एकता' को दर्शाएंगी. बीटिंग द रिट्रीट समारोह में सेना के तीनों अंगों (थल, जल और नभ) के बैंड्स का शानदार प्रदर्शन ,स्कूल के बच्चों, लोक कलाकारों और मार्चिंग कंटिंजेंट के कार्यक्रम और रात के समय ऐतिहासिक इमारतों पर होने वाली लाइट शो मुख्य आकर्षण होगी.

बीटिंग द रिट्रीट समारोह का महत्व और तारीख

बीटिंग द रिट्रीट समारोह गणतंत्र दिवस के उत्सव की समाप्ति का प्रतीक है और यह दिखाता है कि भारतीय सेना कितनी अनुशासित और परफेक्ट तरीके से परेड और समारोह करती है. इस समारोह के तहत फुल ड्रेस रिहर्सल 28 जनवरी 2026 को आयोजित होगी, जिसके टिकट की कीमत ₹20 है, जबकि मुख्य समारोह 29 जनवरी 2026 को होगा और इसके लिए टिकट ₹100 में उपलब्ध हैं.

इसके मुख्य आकर्षणों में आर्मी, नेवी और एयर फोर्स बैंड का भव्य प्रदर्शन, शास्त्रीय और पारंपरिक संगीत के साथ प्रिसिजन ड्रिल, और ऐतिहासिक स्थलों व स्टेडियमों को रोशन करने वाले शानदार लाइट शो शामिल हैं.

गणतंत्र दिवस टिकट कैसे बुक करें (How to Book Republic Day Tickets Online)

आप रक्षा मंत्रालय के 'आमंत्रण' (Aamantran) पोर्टल पर ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं.टिकट बुक करना अब बहुत आसान हो गया है.चलिए आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताते हैं.

सबसे पहले www.aamantran.mod.gov.in पर जाएं. अपना मोबाइल नंबर डालकर रजिस्टर करें और लॉगिन करें. जिस इवेंट (परेड या बीटिंग द रिट्रीट) के लिए टिकट चाहिए, उसे चुनें. इसके बाद टिकट की संख्या और सीटिंग प्रफरेंस सेलेक्ट करें. अपनी डिटेल्स और वैलिड फोटो आईडी (आधार, वोटर आईडी आदि) अपलोड करें. ऑनलाइन पेमेंट करें और टिकट डाउनलोड कर लें या इवेंट में एंट्री के लिए उसका प्रिंटआउट ले लें.

इस बात का ध्यान रखें कि वेरिफिकेशन के लिए वही फोटो आईडी लेकर जाएं जिसकी जानकारी बुकिंग में दी थी.

ऑफलाइन टिकट काउंटर (Offline Ticket Counters)

नई दिल्ली में छह सरकारी काउंटर उपलब्ध हैं, जहां आप ओरिजनल फोटो आईडी दिखाकर गणतंत्र दिवस परेड और बीटिंग द रिट्रीट के टिकट खरीद सकते हैं. ये काउंटर 5 से 14 जनवरी तक सुबह 10 बजे से 1 बजे और दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक खुले रहेंगे. काउंटर की लोकेशन हैं: सेना भवन, शास्त्री भवन, जंतर मंतर, संसद भवन, राजीव चौक मेट्रो स्टेशन और कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन.

विजिटर्स के लिए जरूरी गाइडलाइन (Visitor Guidelines)

ओरिजनल फोटो आईडी रखना जरूरी

टिकट केवल चुने गए इवेंट और तारीख के लिए वैलिड

टिकट प्रिंट या ई-टिकट साथ रखें

कम से कम 1–2 घंटे पहले पहुंचे

राजपथ और आसपास के क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट सीमित रहेगा. इसलिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें

सभी गेट्स पर मेहमानों की सुरक्षा जांच होगी, इसलिए ऐसा कोई सामान न लाएं जिसकी इजाजत न हो

इससे जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए आप https://rashtraparv.mod.gov.in पर जा सकते हैं. गणतंत्र दिवस 2026 से संबंधित सभी सरकारी जानकारी और अपडेट वहां उपलब्ध हैं.