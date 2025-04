RBI का बड़ा फैसला, बैंकों को ‘डॉट बैंक डॉट इन’ डोमेन अपनाने का आदेश, यूजर्स को क्या होगा फायदा?

अगर आप इंटरनेट पर बैंकिंग करते हैं, तो आपके लिए ये खबर बहुत जरूरी है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सभी बैंकों को कहा है कि वे अपनी मौजूदा वेबसाइटों को नए ‘डॉट बैंक डॉट इन' (.bank.in) डोमेन पर शिफ्ट करें. ये बदलाव 31 अक्टूबर 2025 तक पूरा करना होगा. RBI ने ये कदम इसलिए उठाया है ताकि डिजिटल पेमेंट और ऑनलाइन बैंकिंग में हो रही धोखाधड़ी को रोका जा सके.

‘डॉट बैंक डॉट इन' डोमेन पर जाना क्यों जरूरी है?

डिजिटल दुनिया में फर्जी वेबसाइट्स और ‘फिशिंग' जैसी धोखाधड़ी तेजी से बढ़ी हैं. लोग अक्सर नकली बैंक वेबसाइट्स पर जाकर अपना पर्सनल डाटा शेयर कर देते हैं, जिससे पैसा चोरी हो जाता है. इसको रोकने के लिए RBI ने तय किया है कि सभी बैंकों की वेबसाइट अब एक खास और भरोसेमंद डोमेन यानी .bank.in पर होनी चाहिए. इससे यूजर को तुरंत समझ आ जाएगा कि यह असली बैंक की वेबसाइट है.

इस बदलाव की जिम्मेदारी किसके पास है?

RBI ने बताया कि इस नए डोमेन को शुरू करने और लागू करने की जिम्मेदारी IDRBT (Institute for Development and Research in Banking Technology) को दी गई है. IDRBT, बैंकों को नए डोमेन के लिए आवेदन करने और उसे अपनाने की पूरी प्रक्रिया में गाइड करेगा. इसके साथ ही NIXI (National Internet Exchange of India),जो इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के तहत आता है, इस .bank.in डोमेन का रजिस्ट्रेशन करेगा.

RBI ने सभी बैंकों को सलाह दी है कि वे तुरंत इस बदलाव की प्रक्रिया शुरू करें और 31 अक्टूबर, 2025 तक इसे पूरा कर लें. अगर बैंक कोई मदद चाहते हैं, तो वे IDRBT से sahyog@idrbt.ac.in पर संपर्क कर सकते हैं.

यूजर्स के लिए क्यों है ये फायदेमंद?

इस नए डोमेन से आम ग्राहकों को फायदा यह होगा कि जब भी वे .bank.in वाली वेबसाइट देखेंगे, उन्हें यह यकीन रहेगा कि वह असली बैंक की वेबसाइट है. इससे उनके ऑनलाइन लेन-देन और पर्सनल डाटा की सुरक्षा बेहतर होगी.

RBI का यह फैसला डिजिटल बैंकिंग को और सुरक्षित बनाने की दिशा में बड़ा कदम है. अब आने वाले समय में जब आप किसी बैंक की वेबसाइट पर जाएं, तो ध्यान दें कि उसका डोमेन .bank.in हो – ताकि आप सुरक्षित रहें और किसी ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार न बनें.