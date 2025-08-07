विज्ञापन

Union Bank में 250 Wealth manager पदों के लिए आवेदन शुरू, इस डायरेक्ट लिंक से करें अप्लाई

Job alert : आइए जानते हैं इस पद की शैक्षिक योग्यता, आवेदन शुल्क, आवेदन की अंतिम तिथि और अप्लाई करने का तरीका...

Sarkari naukri : आवेदन प्रक्रिया 5 अगस्त 2025 से शुरू हो गई है और फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 25 अगस्त 2025 है.

Union Bank SO Recruitment 2025 : यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (UBI) ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर (वेल्थ मैनेजर) के 250 पदों के लिए भर्ती निकाली है. इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट unionbankofindia.co.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. आवेदन प्रक्रिया 5 अगस्त 2025 से शुरू हो गई है और फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 25 अगस्त 2025 है. ऐसे में आइए जानते हैं इस पद की शैक्षिक योग्यता, आवेदन शुल्क, आवेदन की अंतिम तिथि और अप्लाई करने का तरीका...

यूनियन बैंक द्वारा निकाली गई 250 पदों की भर्ती में 103 पद अनारक्षित, 25 पद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWUS), 67 पद अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), 18 पद अनुसूचित जनजाति (ST) और 37 पद अनुसूचित जाति (SC) के लिए हैं.

शैक्षिक योग्यता - Educational Qualification

वहीं, शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवारों के पास भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय या संस्थान से एमबीए/एमएमएस/पीजीडीबीए/पीजीडीबीएम/पीजीपीएम/पीजीडीएम में 2 साल की डिग्री होनी आवश्यक है.

आवेदन शुल्क - Application Fee

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/दिव्यांग वर्ग के लोगों के लिए 177 रुपये और अन्य सभी कैटेगरी के लिए 1,180 रुपये है.

सेलेक्शन प्रोसेस - Selection Process

इस पद के लिए चयन प्रक्रिया ऑनलाइन परीक्षा, समूह चर्चा, आवेदनों की शॉर्टलिस्टिंग और प्राप्त आवेदनों की संख्या और व्यक्तिगत साक्षात्कार के आधार पर होगी.

यूनियन बैंक SO के लिए आवेदन कैसे करें

  • सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट unionbankofindia.co.in पर जाएं
  • फिर होमपेज पर Career/Recruitment सेक्शन पर जाएं
  • इसके बाद वेल्थ मैनेजर रजिस्ट्रेशन 2025 लिंक पर क्लिक करिए
  • अब आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरी करें
  • इसके बाद आप लॉग इन करें और एप्लिकेशन फॉर्म भरिए
  • फिर आवेदन शुल्क की पेमेंट करें और फॉर्म सबमिट करिए.
  • लास्ट में फॉर्म डाउनलोड करें और भविष्य के लिए एक प्रिंटआउट निकाल लीजिए.

जरूरी बात -

आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले वेबसाइट पर आधिकारिक अधिसूचना को ध्यानपूर्वक पढ़ें, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं.

डायरेक्ट लिंक फॉर्म भरने के लिए

नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ें

