हम तुम एक कमरे में बंद हों और पुलिस आ जाए... ऐसा होने पर क्या नहीं कर सकते हैं पुलिसवाले?

एक दूसरे के साथ प्राइवेट मोमेंट बिताने के लिए अक्सर कपल होटल रूम लेते हैं, जिसके लिए उन्हें ये बताना होता है कि वो बालिग हैं और आईडी देनी होती है. अक्सर कई कपल्स इस बात को लेकर भी परेशान रहते हैं कि अगर उनके होटल पर पुलिस ने छापा मार लिया तो क्या होगा. कई बार ऐसा देखा गया है कि पुलिस ने होटल पर छापेमारी के दौरान कमरे में बंद कपल को परेशान किया है, यहां तक कि गिरफ्तारी की धमकी भी दी जाती है. आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप अपने पार्टनर के साथ किसी रूम में हैं और पुलिस आ जाए तो आप क्या-क्या कर सकते हैं.

पुलिस क्या नहीं कर सकती है?

लीगल बाबा उर्फ वकील आशीष डावर ने इसे लेकर पॉडकास्ट में विस्तार से बात की थी. जिसमें उन्होंने बताया कि पुलिस होटल में छापेमारी के दौरान कपल को तब तक नहीं धमका सकती है, जब तक उन्होंने कुछ गलत ना किया हो या फिर वो नाबालिग हों. पुलिस अगर आपके कमरे में घुसती है और आप अपने अनमैरिड पार्टनर के साथ हैं तो आप कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं. अगर आपने वैध आईडी प्रूफ देकर कमरा बुक करवाया है तो कोई भी आपको परेशान नहीं कर सकता है. पुलिस अगर थाने लेकर जाने की धमकी दे रही है तो आप इसका विरोध कर सकते हैं. कुल मिलाकर आपको ऐसे मामले में डरने की जरूरत नहीं है.

पुलिस के आने पर क्या करें क्या नहीं?

पुलिस अगर आपसे जबरदस्ती कर रही है तो आप उनसे लिखित में ये लीजिए कि आपको गिरफ्तार किया जा रहा है.

आप इस दौरान पुलिसकर्मियों का वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो पूरी तरह से लीगल है. इस दौरान बिल्कुल भी घबराएं नहीं.

पुलिस ज्यादा धमकी दे रही है तो आप पीसीआर पर कॉल कर सकते हैं. इसके अलावा सीनियर अधिकारियों का नंबर सर्च कर शिकायत कर सकते हैं.

ये ध्यान रखें कि अपनी तरफ से पुलिसकर्मियों के साथ बदसलूकी न करें, जो आईडी कार्ड वो मांग रहे हैं वो उन्हें दे दें.

पेरेंट्स को बुलाने की धमकी

आमतौर पर पुलिसकर्मी कपल्स को धमकी देते हैं कि वो उनके पेरेंट्स को कॉल करेंगे या उन्हें वहां बुलाएंगे, जिससे कपल्स दबाव में आकर उनकी हर बात मानने लगते हैं. इसे लेकर लीगल एक्सपर्ट आशीष डावर ने बताया कि अगर लड़का और लड़की दोनों ही 18 साल से ज्यादा की उम्र के हैं तो पुलिस को माता-पिता को बुलाने का कोई लीगल राइट नहीं है. अगर पुलिस ऐसा करती है तो आप उन्हें ये कह सकते हैं कि हम बालिग हैं और खुद का केस हैंडल कर सकते हैं.