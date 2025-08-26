Reel Making Contest: सिर्फ 90 सेकंड की रील बनाइए और जीतिए 2000 कैश प्राइज,सरकार दे रही है सुनहरा मौका!

अगर आप भी सोशल मीडिया पर रील बनाने के शौकीन हैं तो यह मौका आपके लिए खास है. सरकार ने रील मेकिंग कॉन्टेस्ट लॉन्च किया है जिसमें पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana) पर वीडियो बनाने वालों को कैश इनाम मिलेगा.

क्या है रील मेकिंग कॉन्टेस्ट?

इस कॉन्टेस्ट का मकसद लोगों में इस योजना के बारे में जागरूकता बढ़ाना है. सरकार की ओर से बताया गया है कि टॉप 20 रील को चुना जाएगा और हर विजेता को 2,000-2,000 रुपये का इनाम मिलेगा. यानी कुल मिलाकर 40 हजार रुपये तक का इनाम बांटा जाएगा.

कब और कैसे करें एंट्री?

सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक,इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए आपको अपनी रील 13 सितंबर 2025 तक माईगाव पोर्टल (MyGov) पर अपलोड करनी होगी. यह कॉन्टेस्ट देश के सभी नागरिकों के लिए खुला है और इसमें हिस्सा लेने के लिए कोई फीस नहीं देनी होगी.

Reels बनाने के रूल्स

रील 90 सेकंड से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए.

यह हिंदी, अंग्रेजी या देश में बोली जाने वाली किसी भी भाषा में हो सकती है.

हर प्रतिभागी केवल एक ही रील्स बना सकता है.

रील को इंस्टाग्राम पर #MySolarReel हैशटैग के साथ अपलोड करना होगा और प्रोफाइल पब्लिक होनी चाहिए.

अगर रील AI या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेटेड एडिटिंग टूल्स से बनाई गई है तो रील में स्पष्ट डिस्क्लोजर होना चाहिए.

सरकार ने यह भी कहा है कि बेहतरीन रील को सिर्फ इनाम ही नहीं मिलेगा बल्कि उन्हें सरकार के आधिकारिक प्लेटफॉर्म पर क्रेडिट के साथ शेयर भी किया जा सकता है.

पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना क्या है?

यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 फरवरी 2024 को लॉन्च की थी. इसके तहत घरों में रूफटॉप सोलर पैनल लगाने पर सरकार सब्सिडी देती है. इसका मकसद आम लोगों को बिजली बिल में राहत देना और देश में रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल बढ़ाना है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस योजना से लोगों को हर महीने बिजली पर बचत करने में मदद मिल रही है. साथ ही यह देश के लिए बड़ा कदम है क्योंकि भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता हासिल करने का लक्ष्य तय किया है. इस दिशा में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है.