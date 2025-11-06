PM Kisan 21st installment: पीएम किसान योजना की लिस्ट से गायब है नाम? तुरंत करें ये काम, वरना नहीं मिलेंगे 2000 रुपये

PM Kisan Yojana Latest Updates: देश के करोड़ों किसानों के लिए राहत भरी खबर आने वाली है. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त (PM Kisan Samman Nidhi Yojana 21st installment) जल्द जारी हो सकती है. पीएम किसान योजना (PM-Kisan Yojana) के तहत किसानों के खाते में हर साल 6000 रुपये तीन बार की किस्त में आर्थिक मदद के रूप में पैसा भेजा जाता है.लेकिन इस बार कई किसानों को चिंता है कि उनका नाम बेनिफिशियरी लिस्ट (PM Kisan Beneficiary List 2025) से गायब हो गया है.अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है.

अगर इस बार आपका नाम लिस्ट से गायब है और आपने समय रहते कुछ कुछ जरूरी अपडेट नहीं किए, तो इस बार किसान सम्मान निधि की अगली किस्त (PM Kisan Nidhi Yojana 21th Installment ) के 2000 रुपये आपके खाते में नहीं आएंगे.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार नवंबर के पहले दो हफ्तों में किसानों के खातों में पीएम किसान की 21वीं किस्त (PM Kisan 21st Installment Date) के 2000 रुपये ट्रांसफर कर सकती है. हालांकि, अभी तक कोई आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं की गई है.

क्यों जरूरी है लिस्ट में अपना नाम चेक करना क्यों जरूरी?

हर बार की तरह, इस बार भी किस्त का पैसा Direct Benefit Transfer (DBT) के जरिए किसानों के खातों में भेजा जाएगा. लेकिन पैसे ट्रांसफर से पहले सरकार राज्यों से मिले डाटा की पूरी जांच करती है. अगर आपकी जानकारी अधूरी है या कोई गलती है, तो आपका नाम बेनिफिशियरी लिस्ट से हट सकता है.

पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) की21वीं किस्त आने से पहले यह जरूर पता कर लें कि आपका नाम लिस्ट में है या नहीं.कई बार किसानों का नाम लिस्ट से हट जाता है और उन्हें पता नहीं चलता.पीएम किसान की लाभार्थी सूची से नाम हटने की कई वजहें हैं...

इन वजहों से हट सकता है लिस्ट से आपका नाम

कई बार किसानों के नाम लिस्ट से इसलिए गायब हो जाते हैं क्योंकि उनकी जानकारी अपडेट नहीं होती. इसके पीछे कई वजहें हो सकती हैं ...

अगर e-KYC अधूरी या एक्सपायर हो चुकी हो.

आधार और बैंक खाता लिंक न हो.

नाम या जमीन के रिकॉर्ड में गलतियां हों.

बैंक डिटेल या IFSC कोड गलत दर्ज हुआ हो.

या किसान के नाम पर जमीन का मालिकाना हक न हो.

बता दें कि सरकार समय-समय पर डाटा वेरिफाई करती रहती है और ऐसे किसानों को बेनिफिशियरी लिस्ट से हटा देती है जिनकी डिटेल्स मेल नहीं खाती.

ऐसे चेक करें बेनिफिशियरी लिस्ट में अपना नाम

अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी किस्त आएगी या नहीं, तो कुछ आसान स्टेप में इसे घर बैठे जांच सकते हैं:

pmkisan.gov.in वेबसाइट पर जाएं. होमपेज पर “Farmers Corner” सेक्शन में जाएं. “Beneficiary List” पर क्लिक करें. अब अपना राज्य, जिला, ब्लॉक और गांव सिलेक्ट करें. 5“Get Report” पर क्लिक करते ही पूरी लिस्ट खुल जाएगी.

अगर आपका नाम इस लिस्ट में दिखता है, तो चिंता की बात नहीं है. सरकार की ओर से किसान सम्मान निधि की 21 वीं किस्त जारी करते ही पैसे सीधे आपके खाते में आ जाएंगे. लेकिन अगर नाम नहीं दिख रहा, तो तुरंत अपनी जानकारी अपडेट कर लें.

नाम गायब है? तो करें ये काम

अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं दिख रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं. सबसे पहले अपनी e-KYC पूरी करें.

अगर आपका आधार मोबाइल से लिंक है तो pmkisan.gov.in पर जाकर OTP के जरिए e-KYC कर सकते हैं.

अगर मोबाइल लिंक नहीं है, तो नजदीकी CSC सेंटर पर जाकर फिंगरप्रिंट या फेस वेरिफिकेशन से प्रक्रिया पूरी करें.

इसके बाद बैंक और आधार लिंकिंग जरूर जांच लें. आपका नाम, जन्मतिथि और जेंडर दोनों रिकॉर्ड में एक जैसा होना चाहिए.

अगर जमीन के रिकॉर्ड में कोई गलती है, तो अपने राजस्व विभाग या कृषि कार्यालय में जाकर सुधार करवाएं.

इन सब अपडेट्स के बाद दोबारा वेबसाइट पर जाकर अपना Beneficiary Status देख सकते हैं.

देर करने से अटक सकता है पेमेंट

सरकार हर बार किस्त को बड़ी संख्या में एक साथ ट्रांसफर करती है. अगर आपकी डिटेल्स वेरिफिकेशन के समय अधूरी हैं, तो आपका पेमेंट अटक सकता है और आपको अगली किस्त तक इंतजार करना पड़ेगा.किसानों के लिए यह 2000 रुपये का भुगतान कई बार खेती के खर्च या बुवाई के समय बड़ी मदद बन जाता है. इसलिए अभी कुछ मिनट निकालकर अपनी जानकारी चेक करना जरूरी है.

फर्जी वेबसाइटों से रहें सावधान

सरकार ने किसानों को चेतावनी दी है कि फर्जी वेबसाइट या ऐप्स से सावधान रहें जो जल्दी पैसा दिलाने का दावा करते हैं.

PM-Kisan की ऑफिशियल वेबसाइट सिर्फ pmkisan.gov.in है.कभी भी किसी को अपना OTP, बैंक डिटेल या आधार नंबर न दें.

पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त (PM Kisan Yojana 21st Instalment) किसी भी दिन जारी हो सकती है. अगर आपने अब तक e-KYC, आधार लिंकिंग या बैंक डिटेल अपडेट नहीं की है, तो देर न करें. अभी ये काम पूरी करके आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि अगली किस्त बिना किसी देरी के आपके खाते में पहुंचे. इसके साथ ही पीएम किसान योजना की लेटेस्ट अपडेट (PM Kisan Latest Update) पर भी नजर बनाएं रखें.

