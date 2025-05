ATM से पैसे निकालने से पहले 'Cancel' बटन दो बार दबाने से PIN चोरी से बच सकते हैं? जानिए ये ट्रिक सच है या झूठ

ATM PIN Safety Tips: आजकल जब लोग ट्रेन, बस या मेट्रो में सफर करते हैं, तो मोबाइल पर स्क्रॉल करते हुए अक्सर कुछ न कुछ नया और चौंकाने वाला पढ़ने को मिल जाता है. ऐसा ही एक मैसेज इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया गया है कि ATM से पैसे निकालते वक्त अगर आप ‘Cancel' बटन को दो बार दबा दें, तो आपके डेबिट कार्ड का PIN सिक्योर रहेगा और कोई फ्रॉड नहीं हो पाएगा. इस मैसेज में यह भी कहा गया कि अगर किसी ने ATM मशीन के कीपैड से छेड़छाड़ की है, तो यह ट्रिक उस सेटअप को फेल कर देगी.

इस वायरल मैसेज में लोगों से अपील की गई है कि पैसे निकालने से पहले ‘Cancel' बटन को दो बार दबाने की आदत बना लें और इस ट्रिक को अपने जानने वालों के साथ भी शेयर करें. यही नहीं, मैसेज में यह दावा भी किया गया कि यह सलाह भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने दी है. लेकिन असलियत कुछ और ही है.

सरकार के प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) की फैक्ट चेक टीम ने इस वायरल मैसेज की सच्चाई बताई है. PIB ने साफ कहा कि यह दावा पूरी तरह से गलत है और इसका RBI से कोई लेना-देना नहीं है. PIB Fact Check ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर बताया कि यह मैसेज फर्जी है और लोगों को इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए.

A post falsely attributed to @RBI claims that pressing 'cancel' twice on an ATM before a transaction can prevent PIN theft#PIBFactCheck



❌This statement is FAKE & has NOT been issued by RBI



✔️Keep transactions secure



✅Conduct fund transfer in private



