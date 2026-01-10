PhonePe Bolt Feature: अगर आप भी ऑनलाइन शॉपिंग के लिए डेबिट या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है. फिनटेक फोनपे ने अपने मर्चेंट पार्टनर्स, ग्राहकों के लिए एक कमाल का पेमेंट सॉल्यूशन बोल्ट (BOLT) लॉन्च किया है. ये नया फीचर ना सिर्फ आपके पेमेंट को सेफ बनाएगा, बल्कि चेकआउट की प्रोसेस को तेज कर देगा. इस खबर में आपको धमाकेदार फीचर्स के बारे में जानकारी देते हैं, साथ ही बताते हैं कि कैसे इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा.

क्या है बोल्ट और कैसे काम करेगा?

जैसा आप जानते हैं कि ऑनलाइन पेमेंट करते समय कार्ड नंबर याद करना पड़ता है या बार-बार सीवीवी डालना पड़ता है. बोल्ट अब इस झंझट को खत्म कर देगा. यह डिवाइस टोकनाइजेशन तकनीक पर बेस्ड है, जिसके बाद यूजर्स अपने मास्टरकार्ड या वीजा कार्ड को फोनपे ऐप पर बस एक बार टोकनाइज करके किसी भी मर्चेंट ऐप पर उसी सेव किए गए कार्ड से पेमेंट कर पाएंगे.

आसान शब्दों में कहें तो एक बार डिवाइस टोकनाइज होने के बाद, उसी डिवाइस से दोबारा ट्रांजैक्शन करने पर आपको CVV डालने की जरूरत नहीं होगी. साथ ही ये फीचर आपको बार-बार दूसरे पेमेंट पेज या बैंक की वेबसाइट पर रीडायरेक्ट नहीं करेगा, जिससे पेमेंट फेल होने का खतरा काफी हद तक कम हो जाएगा.

मर्चेंट्स और ग्राहकों दोनों का फायदा

फोनपे लिमिटेड में मर्चेंट बिजनेस के CBO युवराज सिंह शेखावत ने बताया कि, "वीजा और मास्टरकार्ड के लिए फोनपे पीजी बोल्ट फीचर का लॉन्च लाखों भारतीयों के लिए डिजिटल पेमेंट को आसान बनाने की हमारी यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम है. डिवाइस टोकनाइजेशन का फायदा उठाकर, हम यूजर्स और मर्चेंट को पारंपरिक, बोझिल चेकआउट प्रोसेस से हटकर एक सुरक्षित, वन-क्लिक पेमेंट अनुभव की ओर ले जाएंगे."

क्या हैं फायदे?

पेमेंट प्रोसेस छोटा होने से ट्रांजैक्शन फेल होने के चांस कम होंगे.

मर्चेंट्स इस फीचर को अपने ऐप के इंटरफेस के हिसाब से कस्टमाइज कर सकेंगे, जिससे ग्राहकों को आसानी होगी.

कार्ड डिटेल्स की जगह टोकन का इस्तेमाल होगा, जिससे डेटा चोरी का खतरा खत्म हो जाएगा.

फोनपे पर कार्ड को टोकनाइज कैसे करें?

अपने स्मार्टफोन में फोनपे ऐप ओपन करें और अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करें

डेबिट और क्रेडिट कार्ड के ऑप्शन पर टैप करें

अगर आपका कार्ड पहले से सेव है, तो उस पर क्लिक करें

कार्ड सेव करते समय आपको 'Secure your card as per RBI guidelines' का एक चेकबॉक्स दिखेगा. उस पर टिक करें. यही टोकनाइजेशन का प्रोसेस है.

आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा. उसे वेरिफाई करें.

वेरिफिकेशन के बाद आपका कार्ड टोकनाइज हो जाएगा

फोनपे का ये नेटिव एसडीके (Software Development Kit) इस्तेमाल करने वाले मर्चेंट्स अब अपने ग्राहकों को तेज चेकआउट स्पीड दे पाएंगे. मैनुअल कार्ड एंट्री की जरूरत नहीं होने की वजह से ये उन लोगों के लिए अच्छी फीचर है, जो समय बचाने के साथ सेफ्टी से समझौता नहीं करना चाहते हैं.