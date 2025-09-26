विज्ञापन
Petrol-Diesel Price Today: आज पेट्रोल-डीजल कहां सस्ता हुआ और कहां महंगा, चेक करें अपने शहर का ताजा रेट

Petrol Diesel Price Today 26 September 2025:गाड़ी में तेल भरवाने पहले यह जान लें कि आज देश के अलग-अलग शहरों में पेट्रोल (Petrol Price Today) और डीजल (Diesel Price Today) का भाव क्या है.

Petrol-Diesel Price Today On September 26: आजकुछ राज्यों में पेट्रोल-डीजल के दाम घटे हैं, कुछ जगहों पर बढ़ गए हैं और कई बड़े शहरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है.
नई दिल्ली:

Petrol-Diesel Rate Today: देश भर में पेट्रोल-डीजल के नए रेट अपडेट कर दिए गए हैं. हर दिन सुबह 6 बजे सरकारी तेल कंपनियां नए रेट जारी करती हैं और कई बार इनमें बदलाव आपकी जेब ढीली कर देता है.तो अगर आप आज गाड़ी की टंकी भरवाने वाले हैं, तो पहले अपने शहर का ताजा रेट जरूर चेक कर लें. इससे न सिर्फ आपका बजट प्लान रहेगा बल्कि आपको पता होगा कि कहां पेट्रोल-डीजल सस्ता मिल रहा है और कहां महंगा.

आज यानी 26 सितंबर 2025 (Petrol-Diesel Rate Today) को कुछ राज्यों में पेट्रोल-डीजल के दाम घटे हैं, कुछ जगहों पर बढ़ गए हैं और कई बड़े शहरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है. ऐसे में टंकी फुल करवाने से पहले अपने शहर का रेट चेक करना बेहद जरूरी है.

देश के बड़े शहरों में आज का रेट (Petrol-Diesel Price in Metro Cities)

  • दिल्ली में पेट्रोल ₹94.77 प्रति लीटर, डीजल ₹87.67 प्रति लीटर है.
  • मुंबई में पेट्रोल ₹103.50 प्रति लीटर, डीजल ₹90.03 प्रति लीटर है.
  • कोलकाता में पेट्रोल ₹105.41 प्रति लीटर, डीजल ₹92.02 प्रति लीटर है.
  • चेन्नई में पेट्रोल ₹100.90 प्रति लीटर, डीजल ₹92.48 प्रति लीटर है.

पेट्रोल-डीजल कहां सस्ता और कहां हुआ महंगा (Petrol-Diesel Rate Today)

शहरों के नामपेट्रोल/लीटर डीजल/लीटर
नोएडा 94.7787.89
गुरुग्राम 95.5187.97
पटना 105.5691.80
पुणे104.04 90.57 
फरीदाबाद95.95 88.40
कानपुर94.44 87.51
इंदौर106.41 91.81
जयपुर104.4189.93
चंडीगढ़94.3082.45
बोकारो98.4593.20





 

पेट्रोल-डीजल क्यों बदलते हैं दाम?

तेल के दाम रोजाना बदलते हैं और यह बदलाव ग्लोबल मार्केट, क्रूड ऑयल की कीमत, टैक्स और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर निर्भर करता है. यही वजह है कि एक ही दिन अलग-अलग राज्यों और शहरों में रेट अलग-अलग होते हैं.

अगर आप रोज गाड़ी लेकर ऑफिस जाते हैं या वीकेंड पर लंबी ड्राइव का प्लान बना रहे हैं, तो पेट्रोल-डीजल की आज की कीमतें आपके बजट पर सीधा असर डाल सकती हैं.
 

