सुबह-सुबह बदल गए पेट्रोल-डीजल के भाव, दिल्ली-नोएडा से लेकर पटना तक...जानें आज की ताजा कीमतें

सरकारी तेल कंपनियों ने देश भर में आज 23 अक्टूबर को पेट्रोल और डीजल के दामों में बदलाव कर दिया है.देश के कई शहरों में पेट्रोल और डीजल सस्ता हो गया है, जबकि कुछ शहरों में इनकी कीमतें बढ़ गई हैं.आपको बता दें कि देश भर में हर दिन पेट्रोल- डीजल (Petrol And Diesel Prices In India) के नए रेट जारी किए जाते हैं. ये कीमतें रोजाना सुबह 6 बजे अपडेट की जाती हैं.

अगर आप गाड़ी की टंकी फुल करवाने जा रहे हैं, तो घर से निकलने से पहले आपके लिए यह जान लें कि आज आपके शहर में आज पेट्रोल (Petrol Price Today) और डीजल (Diesel Price Today) का ताजा भाव पर क्या है. तो चलिए जानते हैं आज के नए रेट्स...

देश के प्रमुख शहरों में पेट्रोल-डीजल का दाम (Petrol-Diesel Price Today)

आज देश के प्रमुख शहरों में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई खास बदलाव नहीं किया है.

दिल्ली में पेट्रोल 94.77 रुपये प्रति लीटर और डीजल 87.67 रुपये प्रति लीटर पर मिल रहा है.

मुंबई में पेट्रोल 103.50 रुपये और डीजल 90.03 रुपये प्रति लीटर है.

कोलकाता में पेट्रोल 105.41 रुपये और डीजल 91.02 रुपये प्रति लीटर है.

वहीं, चेन्नई में पेट्रोल 11 पैसे घटकर 100.80 रुपये और डीजल 10 पैसे घटकर 92.39 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है.

दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता जैसे बड़े शहरों में आज पेट्रोल-डीजल के रेट में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है. हालांकि देश के अलग-अलग शहरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों (Petrol and Diesel Rate Today) में आज उतार-चढ़ाव हुआ है.

देश के अलग-अलग शहरों में पेट्रोल-डीजल का भाव (Petrol-Diesel Rate Today)

देश के बाकी शहरों की बात करें तो गुड़गांव,नोएडा, जयपुर,पटना में पेट्रोल-डीजल महंगा हुआ है.

गुड़गांव में पेट्रोल 95.51 रुपये प्रति लीटर और डीजल 87.97 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है.

नोएडा में पेट्रोल 94.87 रुपये प्रति लीटर और डीजल 88.01 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है.

चंडीगढ़ में पेट्रोल 94.30 रुपये प्रति लीटर और डीजल 82.45 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है.

हैदराबाद में पेट्रोल 107.46 रुपये प्रति लीटर और डीजल 95.70 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है.

पटना में पेट्रोल 105.41 रुपये प्रति लीटर और डीजल 91.66 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है.

जयपुर में पेट्रोल 105.40 रुपये प्रति लीटर और डीजल 90.82 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है.

लखनऊ में पेट्रोल 94.69 रुपये प्रति लीटर और डीजल 87.61 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है.



पेट्रोल-डीजल की कीमत कैसे चेक करें?

अगर आप अपने शहर में पेट्रोल या डीजल की आज की कीमत जानना चाहते हैं, तो इसके कई आसान तरीके हैं. आप सरकारी तेल कंपनियों इंडियन ऑयल (Indian Oil), भारत पेट्रोलियम (Bharat Petroleum) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम (Hindustan Petroleum) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर लेटेस्ट रेट देख सकते हैं.

इसके अलावा, इन कंपनियों के मोबाइल ऐप्स भी उपलब्ध हैं, जहां आप सिर्फ अपना शहर या राज्य चुनकर पेट्रोल और डीजल की ताज़ा कीमतें तुरंत चेक कर सकते हैं.

अगर आप वेबसाइट या ऐप का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो एसएमएस से भी कीमतें जान सकते हैं. इसके लिए बस आपको अपने इलाके के पेट्रोल पंप का पिन कोड डालकर तय नंबर पर मैसेज भेजना होता है.साथ ही, एनडीटीवी (NDTV) और अन्य न्यूज वेबसाइट्स या ऐप्स पर भी रोजाना पेट्रोल-डीजल के रेट अपडेट होते रहते हैं.