गुड न्यूज: अब नेपाल ले जा सकेंगे 200 और 500 रुपये के भारतीय नोट, जानिए कितनी होगी इसकी असली वैल्यू

भारत से हर साल हजारों लोग नेपाल घूमने जाते हैं और बड़ी संख्या में भारतीय वहां काम भी करते हैं. ऐसे लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर आई है. नेपाल सरकार ने 10 साल बाद ₹100 से ज्यादा के भारतीय नोटों पर लगा बैन हटा दिया है. अब ₹200 और ₹500 के नोट नेपाल में तय सीमा तक रखे जा सकेंगे. इससे टूरिस्ट, मजदूर और बिजनेस करने वालों को काफी आसानी होगी.

अब कितने भारतीय रुपये ले जा सकेंगे?

नेपाल कैबिनेट के फैसले के मुताबिक, अब कोई भी व्यक्ति भारतीय ₹200 और ₹500 के नोट अधिकतम ₹25,000 तक अपने पास रख सकता है. यह नियम भारतीय और नेपाली दोनों नागरिकों पर लागू होगा. यानी अब भारत से नेपाल जाते समय या नेपाल से भारत आते समय बड़े नोट ले जाना कानूनी होगा.

RBI के नियम बदले, नेपाल ने लिया फैसला

यह फैसला भारत में RBI के नियमों में बदलाव के बाद लिया गया है, नए नियमों के तहत भारतीय, नेपाली और भूटानी नागरिक अब भारत आते जाते समय ज्यादा वैल्यू वाले भारतीय नोट रख सकते हैं.

अब तक नेपाल में ₹500 और ₹1000 के नोट रखने पर सख्त पाबंदी थी. कई नेपाली मजदूर जो भारत में काम करते थे, उन्हें कम वैल्यू वाले नोटों में पैसा ले जाना पड़ता था. इससे चोरी और जेब कटने का खतरा बढ़ जाता था. कई मामलों में लोग जेल तक चले गए थे. टूरिज्म सेक्टर पर भी इसका बुरा असर पड़ा था क्योंकि भारतीय टूरिस्ट खुलकर खर्च नहीं कर पाते थे.

भारत के टूरिस्ट और बिजनेस को मिलेगा फायदा

इस फैसले से नेपाल के होटल, कसीनो और बॉर्डर एरिया में चलने वाले बिजनेस को राहत मिलने की उम्मीद है. टूरिज्म से जुड़े लोग कहते हैं कि कई भारतीयों को नियम की जानकारी नहीं होती थी और उन्हें जुर्माना या गिरफ्तारी तक झेलनी पड़ती थी. अब ऐसी परेशानी कम होगी

नेपाल में 100 भारतीय रुपये की क्या वैल्यू है?

बहुत से लोग सोचते हैं कि भारत और नेपाल पड़ोसी देश हैं तो रुपये की कीमत एक जैसी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है. नेपाल राष्ट्र बैंक के मुताबिक 1 भारतीय रुपया की कीमत 1.60 नेपाली रुपया है. यानी अगर आप 100 भारतीय रुपये नेपाल ले जाते हैं तो वहां उसकी वैल्यू 160 नेपाली रुपये होती है.

अगर आप नेपाल में बैंक या मनी एक्सचेंज काउंटर से पैसे बदलवाते हैं तो थोड़ा चार्ज कटता है. ऐसे में 100 भारतीय रुपये के बदले आपको करीब 156 से 159 नेपाली रुपये ही मिलते हैं. यह जगह और चार्ज पर निर्भर करता है.

200 और 500 रुपये का सीधा हिसाब

अगर आपके पास 200 भारतीय रुपये हैं तो नेपाल में उसकी कीमत करीब 320 नेपाली रुपये होती है. वहीं बैंक से बदलवाने पर यह रकम करीब 312 से 318 नेपाली रुपये तक मिल सकती है.

इसी तरह 500 भारतीय रुपये नेपाल में करीब 800 नेपाली रुपये के बराबर होते हैं. बैंक या एक्सचेंज पर बदलवाने पर यह करीब 780 से 795 नेपाली रुपये तक मिलते हैं.

नेपाल जाने से पहले यह जानना जरूरी

अगर आप नेपाल घूमने या काम से जा रहे हैं तो अब ₹200 और ₹500 के नोट ले जा सकते हैं. लेकिन कुल रकम ₹25,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.

