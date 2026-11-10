रेलवे ने शुरू की त्योहार स्पेशल ट्रेनें, पटना, बरौनी, दिल्ली और झांसी और ललितपुर के लिए देखें पूरा शेड्यूल

Chhath Special Trains: त्योहारों के इस मौसम में अपने घर जाने की योजना बना रहे रेल यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है. दरअसल, उत्तर रेलवे ने बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और दक्षिण भारत के विभिन्न रूटों पर यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए Festival Special Trains 2026 की घोषणा की है. इन विशेष ट्रेनों के संचालन से न केवल ट्रेनों में सीट की मारामारी कम होगी, बल्कि यात्रियों को समय पर सुरक्षित यात्रा का बेहतर विकल्प भी मिलेगा. बिहार जाने वाले यात्रियों की सहूलियत के लिए रेलवे ने चंडीगढ़ और पटना जंक्शन के बीच सिर्फ एसी डिब्बों वाली विशेष रिजर्व ट्रेन चलाने का फैसला लिया है. ट्रेन संख्या 04516 चंडीगढ़ से 7 नवंबर और 10 नवंबर 2026 को रात 23:35 बजे रवाना होगी और अगले दिन रात 21:15 बजे पटना पहुंचेगी. रास्ते में यह ट्रेन अंबाला कैंट, सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ के पास आलमनगर, सुल्तानपुर, वाराणसी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन , बक्सर , आरा और दानापुर रुकते हुए पटना पहुंचेगी.

वापसी में ट्रेन संख्या 04515 पटना जंक्शन से 8 नवंबर और 11 नवंबर 2026 को रात 23:15 बजे छूटेगी और अगले दिन रात 21:40 बजे चंडीगढ़ पहुंचेगी. वापसी दिशा में यह दानापुर, आरा, बक्सर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, वाराणसी, सुल्तानपुर, आलमनगर, बरेली, मुरादाबाद , सहारनपुर और अंबाला कैंट रुकते हुए अपनी यात्रा पूरी करेगी. दोनों दिशाओं में इसके कुल 22 फेरे लगाए जाएंगे.

यूपी और बिहार के यात्रियों के लिए चंडीगढ़-बरौनी स्पेशल ट्रेन का ऐलान

उत्तरी बिहार और पूर्वांचल के यात्रियों की सुविधा के लिए चंडीगढ़ से बरौनी जंक्शन के लिए एक विशेष आरक्षित ट्रेन चलाई जाएगी, जिसमें एसी, स्लीपर और सामान्य श्रेणी के कोच शामिल होंगे. ट्रेन संख्या 04538 चंडीगढ़ से 10 नवंबर 2026 (मंगलवार) को रात 22:00 बजे प्रस्थान करेगी. यह ट्रेन अंबाला कैंट, यमुनानगर जगाधरी, सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ, रायबरेली, मां बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़, वाराणसी, गाजीपुर सिटी, बलिया , छपरा , हाजीपुर , मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर होते हुए अगले दिन तड़के 03:30 बजे बरौनी पहुंचेगी.

वहीं, वापसी में ट्रेन संख्या 04537 बरौनी जंक्शन से 12 नवंबर 2026 यानी गुरुवार को सुबह 06:30 बजे रवाना होगी और अगले दिन दोपहर 13:20 बजे चंडीगढ़ पहुंचेगी. रास्ते में यह समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, छपरा, सुरेमनपुर, बलिया, गाजीपुर सिटी, वाराणसी, प्रतापगढ़, रायबरेली , लखनऊ, बरेली, मुरादाबाद, सहारनपुर, यमुनानगर और अंबाला कैंट पर ठहरेगी. इस ट्रेन का दोनों दिशाओं में 11 फेरा होगा.

झांसी और ललितपुर से चलेंगी दो जोड़ी ट्रेनें

दिल्ली जाने वाले यात्रियों के लिए उत्तर रेलवे ने झांसी और ललितपुर से हजरत निजामुद्दीन के लिए दो जोड़ी त्योहार विशेष ट्रेनें घोषित की हैं. पहली ट्रेन संख्या 01901 व 01902 वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी हजरत निजामुद्दीन अनारक्षित त्योहार विशेष है, जिसके कुल 6 फेरे लगाए जाएंगे. झांसी से (01901) यह ट्रेन 7 से 13 नवंबर 2026 तक 10 नवंबर को छोड़कर शाम 19:20 बजे चलकर दतिया, डबरा, ग्वालियर, मुरैना, धौलपुर, आगरा कैंट, मथुरा और कोसी कलां होते हुए तड़के 03:00 बजे निजामुद्दीन पहुंचेगी. वापसी में (01902) निजामुद्दीन से 8 से 14 नवंबर तक 11 नवंबर को छोड़कर तड़के 04:25 बजे चलकर दोपहर 15:00 बजे झांसी पहुंचेगी.

दूसरी ट्रेन संख्या 01927 व 01928 ललितपुर जंक्शन हजरत निजामुद्दीन आरक्षित त्योहार विशेष है, जिसमें एसी, स्लीपर और सामान्य कोच होंगे. ललितपुर से (01927) यह ट्रेन 10 नवंबर 2026 को शाम 17:10 बजे रवाना होकर बबीना और झांसी पहुंचेगी, जिसके बाद यह 01901 वाले समान रूट और समय ग्वालियर, आगरा कैंट, मथुरा से होते हुए तड़के 03:00 बजे निजामुद्दीन पहुंचेगी. वापसी में ट्रेन 01928 निजामुद्दीन से 11 नवंबर को तड़के 04:25 बजे चलकर दोपहर 15:00 बजे झांसी और शाम 16:45 बजे ललितपुर पहुंचेगी.

दक्षिण और पूर्वी भारत से सीधे जुड़ेंगे उत्तराखंड और दिल्ली

दक्षिण भारत से देवभूमि उत्तराखंड आने वाले श्रद्धालुओं और यात्रियों के लिए ट्रेन संख्या 06597/06598 यशवंतपुर योग नगरी ऋषिकेश एक्सप्रेस विशेष चलाई जा रही है. ट्रेन 06597 यशवंतपुर से 12 नवंबर 2026 यानी गुरुवार को सुबह 07:00 बजे रवाना होकर काचीगुडा, नागपुर, भोपाल, झांसी, ग्वालियर, आगरा कैंट, हजरत निजामुद्दीन, मेरठ सिटी और हरिद्वार होते हुए अगले दिन सुबह 10:15 बजे ऋषिकेश पहुंचेगी. वापसी में ट्रेन 06598 ऋषिकेश से 14 नवंबर 2026 यानी शनिवार को शाम 17:55 बजे रवाना होकर अगले दिन शाम 19:45 बजे यशवंतपुर पहुंचेगी. इसमें एसी, स्लीपर और सामान्य कोच उपलब्ध रहेंगे.

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वहीं ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार से दिल्ली आने वाले यात्रियों के लिए ट्रेन संख्या 08407 व 08408 खुरदा रोड आनंद विहार टर्मिनल स्पेशल का संचालन किया जाएगा. ट्रेन 08407 खुरदा रोड से 7 नवंबर 2026 यानी शनिवार को दोपहर 12:15 बजे चलकर भुवनेश्वर, कटक, हिजली , आद्रा , गोमो, गया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, सूबेदारगंज, गोविंदपुरी और गाजियाबाद होते हुए रात 22:30 बजे आनंद विहार पहुंचेगी. वापसी में ट्रेन 08408 आनंद विहार से 9 नवंबर 2026 यानी सोमवार को रात 00:30 बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह 10:45 बजे खुरदा रोड पहुंचेगी.

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