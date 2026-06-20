LPG Cylinder e-KYC Update: क्या आपको भी करानी है ई-केवाईसी? सरकार ने बताया कब है ये जरूरी

अगर आपके घर में भी एलपीजी गैस सिलेंडर इस्तेमाल होता है, तो यह खबर आपके काफी काम की है. पिछले कुछ समय से LPG e-KYC को लेकर काफी चर्चा चल रही है. कई लोगों को लग रहा है कि अब सभी गैस कंज्यूमर के लिए ई-केवाईसी कराना जरूरी हो गया है, जबकि कुछ लोग इस बात को लेकर परेशान हैं कि ऐसा न करने से कहीं उनका गैस कनेक्शन बंद न हो जाए. अब केंद्र सरकार ने इस पूरे मामले पर स्थिति साफ कर दी है. ऐसे में आइए जानते हैं सरकार ने क्या कहा, किसे गैस सिलेंडर की ई-केवाईसी करानी है और किसे नहीं.

LPG e-KYC का नियम क्या है

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (Ministry of Petroleum and Natural Gas) ने सोशल मीडिया पर इस बारे में फैली सभी अफवाहों को शांत किया है. मंत्रालय ने साफ-साफ बताया है कि यह कोई नया नियम नहीं है. केवाईसी कराने की प्रक्रिया बहुत पहले से चल रही है. इसका मकसद गैस ग्राहकों के डेटा को सही और साफ-सुथरा रखना है, ताकि फर्जीवाड़े को रोका जा सके और फर्जी कनेक्शनों पर रोक लगाई जा सके.

गैस सिलेंडर की e-KYC किसे करानी है और किसे नहीं

मंत्रालय की गाइडलाइंस के मुताबिक, हर एक गैस ग्राहक को दोबारा ई-केवाईसी करवाने की कोई जरूरत नहीं है. यह सिर्फ उन लोगों को ही करानी होगी, जिन्होंने अब तक अपने गैस कनेक्शन की KYC पूरी नहीं की है. आपको ई-केवाईसी कराने की जरूरत नहीं है अगर आपने पहले ही ई-केवाईसी पूरी कर रखी है, आपके गैस कनेक्शन की जानकारी पहले से ही अपडेट है, आपकी पहचान और डॉक्यूमेंट्स गैस कंपनी के रिकॉर्ड में मौजूद हैं.

गैस सिलेंडर की e-KYC कब कराएं

अगर आपने कभी भी ई-केवाईसी नहीं कराई है.

गैस एजेंसी ने डॉक्यूमेंट्स अपडेट करने के लिए कहा है.

आपके रिकॉर्ड में कोई भी जानकारी अधूरी है.

LPG e-KYC कराने से क्या फायदा है

1. समय पर ई- केवाईसी पूरी रखने से फर्जी गैस कनेक्शनों पर लगाम लगती है.

2. आपकी गैस सब्सिडी (LPG Subsidy) बिना किसी रुकावट के आपके बैंक खाते में पहुंचती रहती है.

गैस सिलेंडर की e-KYC कैसे कराएं

1. ऑनलाइन मोबाइल ऐप से

आजकल करीब-करीब सभी बड़ी गैस कंपनियां अपने ऐप के जरिए घर बैठे ई- केवाईसी की सुविधा दे रही हैं.

भारत गैस के ग्राहक 'Hello BPCL' ऐप का इस्तेमाल करके आसानी से अपनी बायोमेट्रिक या फेस ऑथेंटिकेशन से ई-केवाईसी पूरी कर सकते हैं.

Indane और HP के भी अपने ऑफिशियल ऐप्स उपलब्ध हैं.

2. गैस एजेंसी जाकर

अगर आप मोबाइल ऐप का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, तो अपनी गैस एजेंसी (Distributor) के ऑफिस जाएं.

वहां अपना आधार कार्ड ले जाएं.

बायोमेट्रिक मशीन पर अंगूठा लगाकर अपनी ई-केवाईसी पूरी करवा लें.

गैस कनेक्शन कब बंद हो जाएगा

1. एक ही घर में PNG और LPG दोनों रखना अवैध है

सरकारी नियमों के मुताबिक, जिस घर में पाइप वाली नेचुरल गैस (PNG Connection) लगी हुई है, वहां LPG सिलेंडर का कनेक्शन रखना पूरी तरह गैरकानूनी है. यूपी के आगरा जैसे शहरों में ऐसे 50 हजार से ज्यादा उपभोक्ताओं की सेवाएं बंद कर दी गई हैं, जो दोनों का इस्तेमाल कर रहे थे. गैस कंपनियों ने ऐसे दोहरे कनेक्शनों की लिस्ट बनाकर उन्हें ब्लॉक करना शुरू कर दिया है.

2. लंबे समय से सिलेंडर बुक न करना

अगर आपके पास गैस कनेक्शन तो है, लेकिन आपने पिछले कई महीनों या सालों से एक बार भी सिलेंडर रीफिल (Book) नहीं करवाया है, तो कंपनियां मान लेती हैं कि आपको इसकी जरूरत नहीं है या यह एक निष्क्रिय कनेक्शन है. सुरक्षा और नियमों के लिहाज से ऐसे कनेक्शनों को भी ब्लॉक किया जा रहा है.

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